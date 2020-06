Hertz lancia in Italia il nuovo programma Gold Standard Clean

Negli ultimi articoli abbiamo visto che Hertz non se la sta passando molto bene negli Stati Uniti e in Canada dopo aver dichiarato bancarotta. Tuttavia, la filiale italiana continua a introdurre sul mercato dei servizi molto interessanti.

Dato che gli spostamenti in auto sono tornati ai livelli precedenti al lockdown causato dal coronavirus, la famosa compagnia di noleggio auto ha lanciato Gold Standard Clean. Si tratta di un processo di sanificazione e disinfezione che si basa su 15 rigorosi controlli e si aggiunge alla normale pulizia della vettura già adottata prima dello scoppio della pandemia.

Hertz: Gold Standard Clean è un nuovo programma di sanificazione e disinfezione dedicato all’Italia

In questo modo, Hertz Italia promette un’esperienza di noleggio e di mobilità più tranquilla seguendo le raccomandazioni dell’OMS. Gold Standard Clean di Hertz prevede un protocollo di sanificazione che si aggiunge alla normale pulizia del veicolo che viene effettuata prima di ogni noleggio.

Oltre ad igienizzare approfonditamente l’auto, il nuovo standard prevede una formazione specifica del personale, l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti monouso) e delle procedure per garantire il giusto distanziamento sociale. In questo modo, la famosa società di autonoleggio può garantire la giusta protezione e sicurezza per dipendenti e clienti.

Sempre per questo mese, Hertz ha lanciato in Italia una nuova offerta chiamata Gold Plus Rewards che consente di ricevere doppi punti ed è dedicata a tutti i soci che effettuano prenotazioni tramite il sito web ufficiale.

Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato e direttore generale di Hertz Italia, ha dichiarato: “Negli ultimi mesi, con Hertz per gli Eroi abbiamo sostenuto i lavoratori impegnati in prima linea nei servizi di consegna e di trasporto essenziali e necessari. Con l’allentamento delle restrizioni in Italia ed Europa, un numero sempre maggiore di europei tornano a viaggiare e le auto private diventano il mezzo di trasporto preferito per praticare il distanziamento sociale. Hertz, da 60 anni in Italia, è pronta per accompagnare i propri ospiti nella loro ritrovata voglia di viaggiare“.