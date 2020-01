Il nuovo Fiat SUV avvistato nelle strade di Pernambuco

Il nuovo Fiat SUV basato sulla compatta Argo è stato avvistato nelle vicinanze di Pernambuco in Brasile. Il modello, nelle foto spia pubblicate da un noto sito brasiliano, appare ancora con un mimetismo piuttosto pesante, ma l’altezza e le dimensioni del corpo rispetto al terreno mostrano che è davvero prossimo al lancio. È un SUV compatto delle dimensioni di EcoSport, Renault Duster e Nissan Kicks.

A Pernambuco nuovo avvistamento per il nuovo Fiat SUV

Ricordiamo che il nuovo Fiat SUV è stato confermato da Martín Zuppi, direttore generale della FCA in Argentina, in un’intervista al sito Autoblog. Secondo l’esecutivo, il progetto si rivolge al “segmento B” dei SUV, ovvero avrà dimensioni simili alle auto sopra menzionate. Il modello dovrebbe essere presentato all’Auto Show di San Paolo quest’anno, a novembre, e la sua produzione dovrebbe avvenire a Goiana, insieme a Fiat Toro, Jeep Renegade e Compass. Maggiori informazioni su questo modello si attendono nel corso dei prossimi mesi. Si tratta di un veicolo su cui Fiat punta forte per far crescere ulteriormente le sue vendite in America Latina ed in particolare nell’importante mercato auto del Brasile.

