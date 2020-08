Fiat Freemont si piazza tra i SUV usati più venduti in Italia

Gli ultimi dati che riguardano il mercato delle auto usate in Italia hanno confermato la reazione positiva nonostante l’emergenza coronavirus. I SUV sono senza dubbio i veicoli più apprezzati dagli automobilisti italiani e la conferma arriva da uno studio condotto da AutoUncle.

In particolare, il noto sitoWeb ha realizzato la Top 10 dei SUV usati più venduti negli ultimi 60 giorni nel nostro Bel Paese. AutoUncle ha analizzato gli Sport Utility Vehicle più venduti tra luglio e agosto 2020 con un prezzo massimo di 10.000 euro.

Fiat Freemont: il terzo SUV usato più venduto in italia tra luglio e agosto secondo AutoUncle

Al primo posto abbiamo il Nissan Qashqai che è stato il SUV usato più venduto in due mesi fino a 10.000 euro. Parliamo in media di cinque volte le vendite ottenute da luglio ad agosto di quest’anno dal modello meno venduto. In seconda posizione abbiamo il Nissan Juke.

Il podio si chiude con il Fiat Freemont che è arrivato sul mercato come sostituto del Fiat Ulysse e come versione europea del Dodge Journey. Abbiamo di fronte il primo modello realizzato in seguito alla fusione del Gruppo Fiat e di Chrysler, presentato in occasione del Salone di Ginevra del 2011.

Dal modello americano, il Fremont si differenzia principalmente per le motorizzazioni. Infatti, le varianti diesel sono equipaggiate dai motori Multijet da 2 litri prodotti in Italia mentre il V6 benzina da 3.6 litri è il Pentastar utilizzato ancora oggi da Chrysler e da altri brand di Fiat Chrysler Automobiles.

La gamma Multijet è composta da tre motori a quattro cilindri in linea da 2 litri in grado di sviluppare una potenza di 140-170 CV e 350 nm di coppia massima. Il modello più potente del Fiat Freemont, ossia il Multijet 2.0 da 170 CV, riesce a raggiungere una velocità massima di 195 km/h ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 11 secondi.

Ritornando alla Top 10 dei SUV usati più venduti creata da AutoUncle, troviamo in quarta posizione il BMW X1, al quinto posto il Renault Captur (il modello più giovane della classifica) mentre in sesta posizione il Ford Kuga. Completano la classifica lo Hyundai ix35 al settimo posto, il Volkswagen Tiguan in ottava posizione, il Toyota RAV4 al nono posto (il modello più conveniente dei cinque SUV meno venduti) e l’Opel Mokka in decima posizione (il secondo SUV più costoso).