Peugeot 508 PSE potrebbe debuttare in Australia

In un recente articolo abbiamo riportato che l’Australia rappresenta uno dei mercati su cui Peugeot punterà molto nei prossimi anni. In occasione del lancio del SUV compatto 2008, Kate Gillis – general manager di Peugeot-Citroën Australia – ha affermato che la prestante Peugeot 508 Sport Engineered (anche conosciuta come Peugeot 508 PSE) potrebbe arrivare nel mercato australiano.

Abbiamo di fronte la vettura più potente mai costruita fino ad ora dal marchio di PSA e propone un sistema di propulsione ibrido plug-in. Gillis ha dichiarato che la valutazione è stata fino ad ora favorevole e che PSA è a sostegno del lancio del veicolo in Australia.

Peugeot 508 PSE: l’auto più potente del brand potrebbe debuttare nel mercato australiano

“Abbiamo già spuntato la casella dei prerequisiti per pianificare il lancio di veicoli ibridi plug-in ed elettrici in Australia. Posso dire che lo studio è stato favorevole nel sostenere l’introduzione nel mercato locale della 508 Sport Engineered. PSA desidera anche vederla in un mercato che è propenso ai veicoli ad alte prestazioni“, ha dichiarato Gillis.

Il dirigente di Peugeot-Citroën Australia aveva confermato recentemente che la versione ibrida plug-in della 3008 sarebbe stata la prima Peugeot elettrificata ad essere lanciata nel mercato verso la metà del 2021.

La 508 PSE è disponibile sia in versione berlina che station wagon ed è equipaggiata da un motore turbo benzina da 1.6 litri con potenza di 200 CV abbinato a due propulsori elettrici: un’unità da 110 CV montata anteriormente e un’altra da 113 CV presente sull’asse posteriore. Ciò significa che la 508 Sport Engineered dispone della trazione integrale.

La potenza complessiva proposta dalla vettura francese è di 360 CV e 520 nm di coppia massima, permettendogli di scattare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Questa combinazione rende la Peugeot 508 PSE più potente della 508 GT proposta in Australia, che utilizza un motore turbo benzina da 1.6 litri da 224 CV e 300 nm abbinato alla trazione anteriore.

Per quanto riguarda i prezzi, al momento la casa automobilistica francese è rimasta in silenzio. Considerando, però, che la 508 GT parte da 57.490 dollari australiani (34.679 euro), quasi sicuramente la Peugeot 508 PSE ibrida plug-in costerà di più.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI