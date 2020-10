Peugeot sta pianificando una crescita sostenibile delle vendite in Australia

Peugeot sta cercando di aumentare le vendite in Australia attraverso un lancio in due fasi di veicoli ibridi plug-in ed elettrici attraverso il suo distributore locale Inchcape. Il primo passo sarà il lancio della Peugeot 3008 PHEV a trazione integrale che avverrà verso la metà del 2021.

Questa vettura sarà probabilmente seguita dalla Peugeot e-208 completamente elettrica verso la fine del 2022. In occasione della presentazione della nuova Peugeot 2008 in Australia, Kate Gillis, neo-direttore generale di Peugeot e Citroën in Australia, ha confermato questo piano in due fasi durante un’intervista con CarAdvice.

Peugeot: due importanti lanci sono previsti nei prossimi anni in Australia

“La reputazione di innovazione che ha Peugeot la vede posizionata per prendere il comando con un’offerta di veicoli completamente elettrici nel segmento delle auto. Sebbene sia ancora in fase di studio, la Peugeot 208 sembra la candidata ideale. Tuttavia, ciò che possiamo confermare è l’introduzione di una versione ibrida plug-in del nostro SUV più popolare a metà del 2021“, ha detto Gillis.

Alla domanda se la nuova Peugeot 208 sarà commercializzata nel mercato australiano soltanto in versione elettrica o se anche le versioni con motore a benzina entreranno a far parte della gamma, il responsabile ha dichiarato che la decisione deve essere ancora presa.

Oltre ad elettrificare la gamma, Gillis ha affermato che Peugeot ha un futuro brillante in Australia. La casa automobilistica di PSA prevede di crescere in modo sostenibile nel tempo, concentrandosi sull’esperienza utente anziché fare tutto subito.

“I nostri piani sono di far crescere il marchio in modo sostenibile, sia mantenendo il nostro cliente abituale che facendo appello ai più giovani con un livello unico di servizio al cliente. La nostra futura gamma di prodotti elettrificati ci mette nella posizione migliore per parlare con una nuova fascia demografica“, ha detto il neo-direttore generale di Peugeot e Citroën in Australia.

