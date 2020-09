Peugeot 508 PSE: ecco l’auto stradale più potente del marchio francese

Peugeot ha ufficialmente lanciato la sua nuova divisione Peugeot Sport Engineered (PSE) con l’introduzione della prestante Peugeot 508 PSE ibrida plug-in. Presentata in anteprima sotto forma di concept durante il Salone di Ginevra dello scorso anno, il nuovo modello è disponibile nelle configurazioni hatchback a cinque porte e wagon ed è l’auto stradale più potente di sempre progettata dalla casa automobilistica francese.

La nuova 508 PSE propone una potenza totale di 360 CV e 520 nm di coppia massima. Questi numeri sono possibili grazie a un gruppo propulsore ibrido plug-in che combina un motore turbo da 1.6 litri e due powertrain elettrici, uno montato su ciascun asse. Accanto ad esso troviamo una trasmissione automatica a 8 velocità e la trazione integrale.

Peugeot 508 PSE: svelata la nuova ibrida plug-in del marchio francede da 360 CV

In base ai dati forniti dal marchio di PSA, la nuova vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi mentre da 80 a 119 km/h impiega solo 3 secondi. La velocità massima proposta dalla nuova Peugeot 508 PSE è di 250 km/h (limitata elettronicamente). Sempre secondo la casa automobilistica francese, il consumo medio di carburante stimato è di 2 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono pari a 46 grammi/km nel ciclo WLTP.

La nuova 508 PSE propone cinque modalità di guida inclusa quella Electric che permette di sfruttare i 42 km di autonomia. La modalità Comfort ammorbidisce le sospensioni per un’esperienza rilassante al volante mentre quella Hybrid seleziona automaticamente tra il motore endotermico e i due propulsori elettrici per un’efficienza maggiore.

La modalità di guida Sport permette di godere al massimo delle prestazioni con sterzo, acceleratore e sospensioni migliorati. Infine c’è la modalità 4WD che fornisce la massima trazione possibile sulle superfici scivolose.

La batteria da 11,5 kWh promette fino a 42 km di autonomia in modalità Electric

La batteria da 11,5 kWh può essere caricata in meno di sette ore utilizzando una presa domestica standard oppure in meno di due ore sfruttando una wallbox da 7 kW. L’unità non va ad intaccare né la capacità del vano bagagli e né lo spazio dell’abitacolo della vettura.

Disponibile nelle colorazioni Selenium Grey, Pearl White e Nera Black, la nuova Peugeot 508 PSE vanta inserti in verde brillante, un body kit aerodinamico con alette anteriori e diffusore posteriore e cerchi da 20″ abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Per quanto riguarda l’abitacolo, abbiamo un misto fra pelle Mistral Nappa e alcantara con doppie cuciture in Tramontane Grey e Kryptonite, quest’ultima presente anche all’esterno.

La vettura è dotata del sistema di infotainment i-Cockpit con schermo touch da 10 pollici, un display head-up, un impianto audio premium Focal e sedile del conducente con funzione massaggio e riscaldamento. La 508 PSE è inoltre dotata di tutti i vari sistemi di assistenza alla guida disponibili per le altre vetture del brand francese come ad esempio la frenata di emergenza automatica, l’avviso di cambio corsia e il cruise control adattivo con Stop & Go.

Assieme alla presentazione della Peugeot 508 PSE, Peugeot ha annunciato che tornerà a Le Mans dal 2022 con una nuova hypercar.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI