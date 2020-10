Citroen celebra la doppia vittoria ai Parkers New Car Awards 2021

Citroen ha avuto un grande successo ai Parkers New Car Awards di quest’anno, con Berlingo Van nominato “Best Small Van” e il nuovo Citroen ë-Dispatch che ha vinto il premio “Best Electrified Van”. Entrambi i modelli sono stati elogiati per i costi di esercizio a misura di operatore, la capacità di carico utile e la facilità di guida del marchio Citroën.

Citroen ha portato a casa due trofei LCV ai Parkers New Car Awards 2021. Citroën Berlingo Van ha vinto il “Best Small Van” – per il secondo anno consecutivo – mentre il nuovo Citroën ë-Dispatch ha vinto il titolo di “Best Electrified Van” davanti a concorrenti come Renault Master ZE e Ford Transit Custom Plug-In Hybrid.

Il pluripremiato Berlingo Van aggiunge la vittoria del Parkers ‘Best Small Van’ a una lunga lista di riconoscimenti che include il ‘International Van of the Year’ nel 2019. I giudici esperti hanno elogiato le molte qualità del Berlingo Van, inclusi i suoi bassi costi di gestione e interni confortevoli, che hanno aiutato a vincere la concorrenza di altri concorrenti selezionati, Ford Transit Connect e Ford Fiesta Van.

CJ Hubbard, Vans and Pickup Editor, Parkers.co.uk, ha dichiarato: “Il Citroen Berlingo è un piccolo furgone intelligente, con grande capacità di carico, bassi costi di esercizio e un’esperienza di guida facile. Questa combinazione a tutto tondo di capacità lo rende un vincitore di premi per Parkers e per le persone che le acquistano. Keith Adams, direttore di Parkers.co.uk, ha aggiunto: “È una classe altamente competitiva, quindi essere così avanti rispetto al gioco è un risultato davvero impressionante per Citroën. È un premio meritato. ”

Parkers è il sito più affidabile del Regno Unito per prezzi, consigli e prove su strada di veicoli nuovi e usati. Giunti alla quarta edizione, i Parkers New Car Awards nominano i migliori veicoli in diversi settori importanti. Per i premi del 2021, Parkers ha aggiunto la nuova categoria Miglior furgone elettrificato ” per riconoscere la crescente importanza dell’elettrificazione nel mercato dei veicoli commerciali leggeri.

CJ Hubbard ha dichiarato: “Aprendo un nuovo terreno per i furgoni elettrici, il ë-Dispatch significa che i clienti non devono scegliere tra carico utile eccezionale e autonomia di guida per soddisfare al meglio le loro specifiche esigenze. Aggiungi un prezzo interessante e la possibilità di rimorchiare e Citroën è chiaramente un vincitore “.

La nuova Citroën ë-Dispatch completamente elettrica è disponibile per l’ordinazione e offre il comfort di guidatore e passeggero e l’esperienza di guida fluida e serena che è sinonimo del marchio Citroën. C’è anche una serie di attrezzature per la sicurezza e l’assistenza alla guida, il tutto racchiuso nella trasmissione a zero emissioni di CO 2 .

Offrendo una scelta di tre lunghezze (XS, M, XL) e due dimensioni della batteria (50kWh e 75kWh) – fornendo un’autonomia fino a 205 miglia da una singola carica (versioni 75kWh) – ë-Dispatch offre agli utenti un’ampia varietà di scelta. Inoltre, sono disponibili tre livelli di allestimento, entry level “X” che offre tutte le specifiche standard che ci si aspetterebbe da un veicolo commerciale Citroën. Le versioni “Enterprise” di fascia media godono di funzionalità aggiuntive tra cui sensori di parcheggio posteriori, un allarme Thatcham di categoria uno, fari automatici e tergicristalli, touchscreen a colori da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto.

