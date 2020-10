Citroën Berlingo premiata come Best Large Car 2020 da Autocar

Oltre alla Peugeot e-208, Autocar ha premiato un’altra vettura di PSA con il riconoscimento di migliore auto di grandi dimensioni del 2020 della Gran Bretagna (Best Large Car). Stiamo parlando della Citroën Berlingo.

Questo veicolo è ottimo per trasportare persone e merci e lo fa con eccezionale brillantezza e inoltre propone un comfort di guida di buon livello. Il marchio francese offre due opzioni in diverse lunghezze a seconda di ciò che si vuole trasportare con la Berlingo (cinque o sette persone).

Citroën Berlingo: la monovolume francese conquista i giudici di Autocar

A bordo troviamo delle porte posteriori scorrevoli per caricare in maniera efficiente in spazi ristretti. Per un’ulteriore comodità, la monovolume è dotata di un enorme portellone sporgente che offre un’altezza di carico ridotta e un accesso senza compromessi a ogni centimetro cubo.

La Citroën Berlingo è più alta di un’auto media ma non troppo in modo da entrare facilmente nei parcheggi sotterranei. All’interno troviamo dei comodi sedili verticali e una visibilità eccezionale, secondo Autocar. Il design della Berlingo si ispira all’originale modello del 1996 ma è dotata di alcune caratteristiche moderne.

Sotto il cofano si nasconde un motore turbo benzina a tre cilindri da 1.3 litri, oltre a una selezione di propulsori diesel. In alcune versioni è possibile optare per un cambio automatico a 8 rapporti. La casa automobilistica francese ha dotato le versioni di fascia alta di diverse caratteristiche come ad esempio la frenata automatica d’emergenza, il climatizzatore, la telecamera posteriore, il display head-up e molto altro ancora.

Purtroppo, la Citroën Berlingo non propone molti colori e opzioni di cerchi fra cui scegliere, così come gli interni, ma si tratta di un veicolo dedicato a quelle persone che cercano un modello pratico, quindi l’azienda non fornisce alternative non necessarie che al contrario farebbero lievitare il prezzo di vendita.

Il noto sito Web afferma che la Berlingo è una delle auto più comode da guidare su strada, oltre ad essere abbastanza silenziosa. I motori benzina e diesel, entrambi da 129 CV, garantiscono ottime prestazioni su strada.

Autocar ha premiato la Citroën Berlingo come Best Large Car 2020 in Gran Bretagna perché ha un design simile a un furgone ma può essere utilizzata anche come un’auto grande e pratica da tutta la famiglia.

