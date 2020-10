Citroen pianifica una solida rete di concessionari e showroom in tutta l’India

All’inizio di quest’anno, a febbraio, sono state pubblicate le prime foto di uno showroom Citroen in India. Questo showroom Citroen si trovava ad Ahmedabad. A quel tempo, ci è stato detto che la casa francese aveva in programma di aprire il suo primo showroom in India intorno al 15 maggio 2020. Ma poi, la pandemia ha colpito duro e i piani sono stati modificati.

Con la pandemia ancora in corso, e neanche lontanamente finita, le aziende stanno tornando alla normalità. Anche Citroen India è tornata in pista con i piani di lancio per il Paese. Sebbene la casa francese non abbia ancora annunciato l’apertura del suo showroom, stanno attualmente lavorando alla creazione di una solida rete di concessionari e showroom nelle principali città dell’India.

Queste città includono Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Bangalore, Pune, Hyderabad, Kolkata, Chennai e molte altre. Nella prima fase è prevista l’inaugurazione di 15 punti vendita da parte di Citroen India.

Gli showroom Citroen India presentano tonalità “legno e terra” per creare un’atmosfera calda e accogliente. Anche se si potrebbe trovare il tema un po’ sul lato tradizionale, le concessionarie avranno sistemi interattivi virtuali che apriranno le porte a una piattaforma di proprietà e personalizzazione del prodotto unica nel suo genere.

Secondo la filosofia aziendale di Citroen, gli showroom non devono essere grandi come il solito trend, ma focalizzati a dare un’attenzione individuale a ogni cliente. Ad oggi, ci sono circa 100 showroom “La Maison Citroen” nel mondo.

La prima vera concessionaria “La Maison” è stata aperta a Parigi nell’aprile 2017, mentre il 100 ° punto vendita è stato introdotto nei Paesi Bassi nell’ottobre 2019. Inutile dire che l’efficienza del concetto è piuttosto elevata, soprattutto nelle regioni urbane. Ogni showroom La Maison sarà accompagnato da un punto vendita di servizi e da una trama più ampia per tenere scorte e test drive di auto.

