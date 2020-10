Jeep Compass 2022 potrebbe debuttare il mese prossimo

Negli ultimi mesi abbiamo avuto la possibilità di vedere diverse foto spia del prossimo restyling della Jeep Compass mentre è stato testato in tutto il mondo. Si tratta di un veicolo molto importante per la casa automobilistica americana in quanto continua ad ottenere consensi in diversi mercati.

In base a quanto ha dichiarato da fonti vicine a Mopar Insiders, il modello 2022 potrebbe debuttare tre circa un mese. Pare che Jeep stia pianificando di mostrare al pubblico il nuovo restyling della Compass in occasione del Salone di Guangzhou che si terrà a Guangzhou (in Cina) dal 29 novembre all’1 dicembre.

Jeep Compass: il modello 2022 potrebbe debuttare durante il Salone di Guangzhou

Dato che il programma non è stato ancora condiviso, al momento non conosciamo la data esatta della conferenza stampa del marchio di FCA. Oltre al modello 2022, lo stesso evento dovrebbe segnare l’arrivo ufficiale della Compass 4xe nel mercato cinese.

Attualmente, la versione ibrida plug-in del SUV è disponibile soltanto in Europa, Medio Oriente e Africa e pare sia uno dei quattro modelli PHEV che il marchio venderà in Cina nel 2022. La Jeep Compass 4xe si affiancherà alla Wrangler 4xe, al Renegade 4xe e al Commander PHEV.

La Jeep Compass 2022 porterà con sé un design esterno aggiornato con alcuni spunti stilistici presi dalla prossima Grand Cherokee. Grazie ad alcune foto spia abbiamo avuto un assaggio delle possibili modifiche estetiche. Sembra che i fari anteriori saranno simili a quelli dell’attuale Cherokee.

L’abitacolo subirà una pesante revisione con l’inclusione dell’ultimo sistema di infotainment Uconnect 5 di FCA, oltre a un quadro strumenti completamente digitale disponibile per alcune versioni.

A bordo della nuova Compass ci aspettiamo anche la tecnologia di guida autonoma di Livello 2 la quale permetterà al veicolo di offrire alcune funzionalità come l’assistenza al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio dell’angolo cieco e altro ancora. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere se emergeranno ulteriori conferme circa il debutto della Jeep Compass 2022 al Salone di Guangzhou.

