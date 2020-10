Jeep Compass 2022 avvistata in nuove foto spia con uno stile aggiornato

Visto che la seconda generazione della Jeep Compass è stata introdotta sul mercato nel 2016, non sorprende che la casa automobilistica americana stia lavorando sul nuovo restyling.

Grazie a delle nuove foto spia di un prototipo avvistato in Europa, possiamo vedere alcune delle novità che troveremo a bordo del prossimo facelift del SUV. Nonostante i fari ridisegnati e la nuova griglia, possiamo riconoscere immediatamente che si tratta della Compass.

Jeep Compass: un prototipo del nuovo restyling è stato avvistato in Europa

Sulla parte frontale possiamo vedere un paraurti modificato, una presa centrale più ampia e dei nuovi fari fendinebbia. La particolare forma della zona inferiore ci fa capire che molto probabilmente abbiamo di fronte un prototipo della variante Trailhawk. Il resto del corpo è rimasto in gran parte invariato. Possiamo soltanto vedere i fanali posteriori aggiornati e forse anche un nuovo paraurti posteriore.

I fotografi che hanno catturato queste foto della Jeep Compass 2022 non sono riusciti ad apprezzare al meglio l’abitacolo ma sembra che avrà un nuovo sistema di infotainment con un display più grande rispetto all’attuale modello. Sempre internamente possiamo vedere un nuovo volante e un quadro strumenti rivisto.

Le motorizzazioni disponibili sono al momento ancora da confermare ma l’attuale Jeep Compass viene offerta in Europa con diversi propulsori tra cui una nuova unità ibrida plug-in composta da un motore turbo benzina da 1.3 litri, un powertrain elettrico montato posteriormente e un pacco batterie da 11,4 kWh. Questa configurazione permette al crossover di percorre circa 50 km in modalità full electric.

