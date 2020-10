Jeep Compass: un prototipo del nuovo restyling avvistato in Brasile

Un prototipo del nuovo restyling della Jeep Compass è stato avvistato in Brasile durante una fase di test. Questa volta abbiamo la possibilità di vedere alcune delle nuove funzionalità che riceverà il SUV. In particolare, troviamo nuovi fari Full LED anziché bi-xeno e nuove luci di marcia diurna sempre a LED.

Il SUV è stato immortalato in foto anche con dei nuovi cerchi in lega completamente neri. Internamente, possiamo intravedere un nuovo display touch per il sistema di infotainment che probabilmente verrà abbinato al nuovo sistema Uconnect 5, dotato del supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Nuova Jeep Compass: un prototipo con specifiche indiane è stato avvistato per le strade brasiliane

Si tratta più nello specifico di un prototipo con specifiche indiane. Sulla base delle precedenti foto spia, sappiamo che il nuovo restyling della Jeep Compass destinata al mercato indiano avrà uno spoiler più grande, un tergicristallo posteriore, dei fanali posteriori a LED rivisti e dei cerchi in lega multi-razze neri di nuova concezione come optional.

Per quanto concerne le motorizzazioni, la casa automobilistica americana ha introdotto recentemente un nuovo motore turbo benzina da 1.3 litri abbinato a un motore elettrico nella versione ibrida plug-in e un propulsore diesel Multijet da 1.6 litri nel mercato statunitense.

Addetti ai lavori, però, sostengono che la Jeep Compass con specifiche indiane continuerà ad utilizzare l’attuale diesel Multijet da 2 litri che sviluppa 170 CV e il benzina MultiAir da 1.4 litri che produce 160 CV. Entrambi i motori sono stati accolti abbastanza bene dai consumatori indiani e inoltre sono già conformi allo standard BS6.

