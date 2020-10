Ram 1500 TRX: vediamolo in azione mentre fa alcuni salti | Video

Il nuovo Ram 1500 TRX è un pick-up senza fronzoli che riesce a tener testa persino al Ford F-150 Raptor, soprattutto quando si tratta di capacità off-road. Roman e Tommy di TFLoffroad hanno avuto l’opportunità di testare il pick-up Hellcat su terreni irregolari e l’esperienza di guida restituita ha lasciato loro una grande impressione.

Gli ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2 da 6,35 cm, le sospensioni anteriori indipendenti con bracci di controllo realizzati in alluminio e l’asse posteriore Dana 60 con aste flottanti hanno permesso di assorbire i dossi incontrati durante il test. Il 1500 TRX è alto 5 cm in più rispetto al resto della gamma del pick-up e inoltre vanta 33 cm di corsa delle sospensioni anteriori e 35 cm sul retro.

Ram 1500 TRX: TFLoffroad mette alla prova il nuovo pick-up performante da oltre 700 CV

I ragazzi di TFLoffroad hanno detto di essere stati fortunati ad aver guidato un veicolo del genere. I recensori hanno anche apprezzato il prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che sviluppa oltre 700 CV di potenza. Il percorso pieno di rocce non è stato un grosso problema per il Ram 1500 TRX. Tuttavia, l’assale anteriore non si è articolato bene come quello del Power Wagon.

Durante l’evento organizzato da Ram, i due recensori hanno fatto saltare il pick-up a una velocità di 85 km/h. Vedere un veicolo da mezza tonnellata con quegli pneumatici in volo è certamente spettacolare. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata al video presente dopo la galleria fotografica.

