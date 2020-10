Ram 1500 TRX: ecco quanto carburante consuma

Il Ram 1500 TRX 2021 propone senza dubbio delle prestazioni notevoli grazie al suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima. Basti pensare che lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,5 secondi. Parlando di risparmio di carburante, però, i numeri sono molto meno impressionanti.

Secondo le stime ufficiali condivise dall’EPA, il nuovo pick-up performance di Ram propone 4,25 km/l in città, 5,95 in autostrada e 5,10 nel ciclo combinato. In molti in realtà si aspettavano dei numeri peggiori. Bisogna considerare però che il Ram 1500 TRX pesa 2880 kg, monta pneumatici off-road da 35″ e sotto il cofano c’è il motore Hellcat che non è molto efficiente dal punto di vista dei consumi.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up non è sicuramente il re nel risparmio carburante

Le Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat consumo 6,37 km/l nel ciclo combinato mentre la Jeep Grand Cherokee Trackhawk 5,52 km/l. Prendendo in considerazione il concorrente più vicino al 1500 TRX, ossia il Ford F-150 Raptor, il propulsore a sei cilindri biturbo da 3.5 litri è molto più efficiente. Parliamo di 6,37 km/l in città, 7,65 in autostrada e 6,80 nel ciclo combinato.

Tuttavia, bisogna considerare che il Raptor propone 255 CV in meno e il motore ha due cilindri in meno rispetto al TRX. Naturalmente, chi decide di acquistare il Ram 1500 TRX sicuramente non prenderà in considerazione i consumi di carburante.

Come detto ad inizio articolo, il V8 sovralimentato riesce a produrre oltre 700 CV di potenza, spingendo il super pick-up fino a 100 km/h in meno di 5 secondi. Il kit off-road presente a bordo del veicolo è tra i più interessanti disponibili sul mercato in quanto gli permette di affrontare i terreni più difficili.

