Il nuovo Ram 1500 TRX registra un tempo folle da 0 a 100

Quando è stato presentato, Ram ha affermato che il suo nuovo pickup Ram 1500 TRX avrebbe raggiunto i 100 km orari in soli 4,5 secondi, ma si è scoperto che il pick-up è ancora più veloce di questa soglia e con un margine sorprendentemente ampio.

Come riportato da The Detroit News, un esemplare di Ram 1500 TRX ha completato lo sprint di riferimento in un sorprendente 3,9 secondi nel suo primo test in Nevada, battendo gli stessi dati ufficiali di Ram di 0,6 secondi.

Ciò rende il 1500 TRX il primo pick-up di produzione ad arrivare a 100 km orari in meno di quattro secondi al mondo. È su asfalto, ma su un misto di terra e ghiaia, il TRX è ancora più veloce della maggior parte dei pickup con un tempo 0-100 di soli 5,1 secondi.

Insieme al nuovo F-150 Raptor in arrivo, che potrebbe utilizzare il V8 da 760 CV della Mustang Shelby GT500, Ram TRX 1500 guida una nuova ondata di super pickup con motori estremamente potenti, ma il loro regno potrebbe essere di breve durata, e questo a causa dei veicoli elettrici.

Il TRX riceve una sospensione unica con smorzamento attivo, differenziale a slittamento limitato e ammortizzatore per il salto dell’asse, quindi è altrettanto capace in condizioni fuoristrada. Per il momento, tuttavia, è l’accelerazione vertiginosa di questo modello a spiccare di più.

