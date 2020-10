Nuova Fiat 500 Elettrica: ecco i prezzi per il Regno Unito

Dopo l’annuncio in Italia avvenuto due giorni fa, Fiat ha svelato nelle scorse ore i prezzi della nuova Fiat 500 Elettrica che riguardano il Regno Unito. La berlina completamente elettrica parte da 19.995 sterline (21.984 euro) e promette un’autonomia fino a 320 km con una singola ricarica.

Ai clienti britannici saranno offerte due opzioni di batteria da 24 e 42 kWh. Oltre a questo, la casa automobilistica torinese afferma che la nuova 500 Elettrica è la prima cabrio full electric a quattro posti del Regno Unito. I primi ordini dovrebbero essere aperti a dicembre mentre le prime consegne sono previste per marzo 2021.

Nuova Fiat 500 Elettrica: la casa automobilistica torinese ha annunciato i prezzi per il mercato britannico

Fra le caratteristiche più importanti offerte dalla vettura a zero emissioni troviamo la tecnologia di guida autonoma di Livello 2, un display touch da 10.25 pollici per il sistema di infotainment, accesso senza chiave e sensori di parcheggio a 360°.

Costruita nello stabilimento Mirafiori di FCA, la nuova Fiat 500 Elettrica è il primo veicolo completamente elettrico progettato da zero da Fiat utilizzando una piattaforma totalmente nuova.

La gamma della vettura è composto da tre allestimenti chiamati Action, Passion e Icon. L’Action entry-level è dotato di un motore da 95 CV ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e di raggiungere una velocità massima limitata di 135 km/h.

L’auto è dotata di un sistema di ricarica rapida da 50 kW e un cavo tipo 3 trifase da 11 kW disponibile all’acquisto assieme a una wallbox di Mopar. Numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) sono disponibili di serie per la Fiat 500 Elettrica Action tra cui la frenata di emergenza automatica, il riconoscimento dei segnali stradali e il Lane Keep Assist. Esternamente, questo allestimento propone cerchi da 15″ e fari alogeni.

Ricarica rapida da 85 kW e autonomia fino a 320 km per la versione Passion

Passando alla Fiat 500 Elettrica Passion, abbiamo una batteria da 42 kWh che offre un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP e fino a 458 km nel percorso cittadino. Questa variante parte da 23.495 sterline (25.834 euro). Il motore da 119 CV permette alla city car 100% elettrica di impiegare 9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità di punta di 150 km/h.

La versione Passion è dotata di ricarica rapida da 85 kW, quindi il pacco batterie impiega soli 35 minuti per caricarsi dallo 0% all’85%. A bordo dell’auto troviamo il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 di FCA abbinato a un display touch da 7 pollici, Apple CarPlay e Android Auto e radio DAB.

È possibile interagire con l’infotainment utilizzando il riconoscimento vocale avanzato. Ad esempio, dicendo Hey Fiat è possibile controllare l’autonomia, programmare l’aria condizionata, scegliere la musica preferita e gestire le impostazioni di ricarica. L’allestimento Passion include anche cruise control e climatizzatore.

Al top della gamma della nuova Fiat 500 Elettrica troviamo la versione Icon che parte da 24.995 sterline (27.482 euro). In questo caso abbiamo lo stesso pacco batterie da 42 kWh della Passion ma aggiunge un display touch da 10.25 pollici.

La versione high-end della city car elettrica si distingue grazie ai cerchi in lega da 16″ e per la chiave smart indossabile che può essere portata comodamente in tasca o in borsa. Attraverso l’applicazione My Car è possibile tenere sotto controllo da remoto il livello di carica della batteria, oltre a programmare la ricarica nelle fasce orarie più convenienti, cercare le stazioni di ricarica pubbliche più vicine e pagare direttamente dallo smartphone.

Infine, l’app My Car consente ai proprietari della nuova Fiat 500 Elettrica di trovare la posizione esatta del parcheggio, bloccare/sbloccare le portiere, accendere/spegnere le luci e altro ancora.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI