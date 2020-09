Ram 1500 TRX sarà il primo veicolo di FCA a supportare la nuova app Know & Go

Ram ha annunciato nelle scorse ore che il Ram 1500 TRX sarà il primo veicolo di FCA ad avere la nuova app Know & Go. L’applicazione, presentata da un gruppo di dipendenti di Fiat Chrysler Automobiles durante la prima Pitch Night della società e successivamente sviluppata da loro, offre un’esperienza coinvolgente per i clienti che desiderano scoprire maggiori informazioni sul proprio veicolo.

Carolina Harris, Feature Innovation Manager di FCA e co-creator di Know & Go, ha detto: “Abbiamo creato l’app Know & Go per consentire ai clienti di interagire e conoscere i loro veicoli durante tutto il ciclo di vita di proprietà“.

Ram 1500 TRX: la nuova app Know & Go permette di scoprire maggiori informazioni sulle caratteristiche del veicolo

L’app Know & Go sarà disponibile attraverso l’app store preferito del cliente ma potrà essere scaricata solo dopo aver acquistato un veicolo del gruppo automobilistico italo-americano.

Mimi Nguyen, Propulsion Systems Program Manager e Product Development di FCA e co-creator di Know & Go, ha dichiarato: “Con tutte le caratteristiche offerte dal Ram 1500 TRX 2021, l’app mobile Know & Go evidenzia le numerose nuove funzionalità e capacità che i nostri clienti apprezzeranno in modo creativo, emozionante e coinvolgente“.

L’applicativo utilizza la fotocamera dello smartphone e la realtà aumentata per visualizzare le caratteristiche proposte da un veicolo. Basta puntare la fotocamera verso la parte dell’auto di cui si desidera scoprire ulteriori informazioni per vedere comparire il nome e una descrizione sovrapposti all’immagine. Gli acquirenti del Ram 1500 TRX saranno i primi a poter provare questa nuova applicazione prima che arrivi su altri veicoli di FCA.

