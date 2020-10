Dodge Charger e Challenger: sono in arrivo 3 nuove varianti

Introdotta nel 2008, l’attuale Dodge Challenger è una delle auto più antiche sul mercato americano. Nonostante ciò l’auto non è pronta per dire addio e i documenti pubblicati dal sindacato canadese Unifor confermano che rimarrà in produzione almeno fino al 2023.Dodge inoltre ha annunciato che rilascerà diverse nuove versioni dell’auto nei prossimi anni.

3 nuove varianti di Dodge Charger e Challenger saranno lanciate nei prossimi anni

I dettagli su ciò che l’azienda ha in serbo non sono stati inclusi nel rilascio, ma Dodge ha dimostrato di essere in grado di avere un livello insolitamente alto di creatività quando si tratta di mantenere freschi Dodge Challenger e il Charger Hellcat , Demon, T / A 392 e Super Stock che hanno arricchito la gamma negli ultimi anni e questi sforzi hanno dato i propri frutti, con 60.997 unità del Challenger che sono state vendute negli Stati Uniti nel 2019. Le vendite annuali di Charger sono aumentate del 21% a 96.935 unità nel 2019.

Detto questo, la definizione di Dodge di nuova variante è oscura. Potrebbe alludere a un livello di allestimento, un pacchetto opzionale, un modello in edizione limitata o una versione rinnovata. Indipendentemente da ciò, scommettiamo che le nuove versioni di Dodge Charger e Challenger saranno eccezionalmente potenti.

