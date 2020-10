Alfa Romeo: un’auto sportiva si ma non nel 2022

In altri siti è stata riportata nelle scorse ore la notizia che nel 2022 Alfa Romeo potrebbe lanciare una nuova auto sportiva. In realtà sembra assai improbabile che la casa automobilistica del Biscione possa regalare una simile sorpresa ai suoi numerosi fan. Al momento infatti le due uniche auto confermate dallo storico marchio milanese sono due SUV: Tonale e B-SUV.

Il primo sarà presentato nella sua versione di produzione nel 2021 e subito dopo partirà la sua commercializzazione. Il secondo invece dovrebbe venire presentato nel 2022 e le sue vendite potrebbero iniziare tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023.

Quanto invece ad una nuova auto sportiva, ovviamente non escludiamo che un simile modello possa arrivare. Del resto gli stessi dirigenti del Biscione nei mesi scorsi hanno parlato di possibili collaborazioni con Maserati che hanno fatto pensare a molti l’arrivo di una vettura sportiva. Questo però non avverrà molto presto.

Per poter vedere un simile modello arrivare nella gamma di Alfa Romeo si dovrà infatti aspettare almeno sino al 2024. In ogni caso su questa e su tutte le future novità di Alfa Romeo maggiori informazioni le avremo il prossimo anno quando, presumibilmente nella seconda metà del 2021 dovrebbe finalmente venire svelato il nuovo piano industriale della casa automobilistica milanese.

