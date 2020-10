Alfa Romeo 6C immaginata da un alias modeler di Jaguar Land Rover

Alfa Romeo sta lottando per riuscire a rimanere a galla. Basti pensare che lo scorso anno il Biscione ha perso il 53% di vendite in Europa. Questi motivi hanno contribuito ad abbandonare alcuni progetti davvero interessanti come la coupé GTV e la supercar 8C a favore di due crossover poiché attualmente è il segmento più redditizio.

Accanto allo Stelvio, infatti, la casa automobilistica di Arese prevede di portare sul mercato la versione di produzione del concept Tonale e un B-SUV. Anche se non sappiamo cosa succederà alla 4C, l’unica auto sportiva a motore centrale del Biscione, un alias modeler di Jaguar Land Rover ha pubblicato su Behance un progetto digitale davvero interessante che ci mostra come potrebbe essere un’ipotetica Alfa Romeo 6C.

Alfa Romeo 6C: la storica auto torna sotto una nuova vesta moderna

Ed Ovens, il nome del designer, ha speso un po’ del suo tempo libero per sviluppare questa vettura. Dal suo aspetto si può facilmente intuire cosa si nasconde sul retro. Considerando che Alfa Romeo e Maserati appartengono entrambe a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), non ci sorprenderebbe la presenza del nuovo motore V6 biturbo da 3 litri Nettuno utilizzato dal Tridente sulla nuova MC20.

Tale propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 630 CV senza alcuna elettrificazione. Inoltre, il powertrain condivide alcune caratteristiche con il V6 biturbo da 2.9 litri utilizzato su Giulia e Stelvio Quadrifoglio, che a sua volta deriva dal Ferrari F154.

L’Alfa Romeo 6C immaginata da Ed Ovens presenta delle linee più pulite rispetto alla MC20, completate da cerchi con sei raggi a forma di cerchio e un impianto di scarico con doppio terminale. Possiamo anche vedere dei finestrini laterali particolarmente ridotti, per non parlare di quelli posteriori quasi inesistenti. Questo è un punto negativo che accomuna un po’ tutte le auto dotate di motore centrale.

