Fiat interrompe le vendite di Cronos con cambio GSR

Fiat ha interrotto in Brasile le vendite di Fiat Cronos con cambio automatico GSR.

La berlina compatta era l’unica auto di Fiat che ancora utilizzava la trasmissione GSR (automatizzata), in Brasile. Il cambio automatizzato Fiat ha debuttato nel 2008, nello Stilo, quando ancora si chiamava Dualogic. Nel 2017, quando la tecnologia debuttò nella Fiat Mobi, il suo nome fu cambiato in GSR. Oltre a Mobi, il cambio GSR (automatizzato) ha equipaggiato anche molti altri modelli Fiat, con Cronos 1.3 che è l’ultimo modello a utilizzare questo tipo di trasmissione.

La versione di Fiat Cronos con questa opzione di scambio è scomparsa dal sito web del produttore, decretando la sua fine in Brasile. Il marchio di Torino invece prevede per il prossimo anno, di introdurre il nuovo cambio CVT in sostituzione del cambio GSR (automatizzato), che equipaggerà anche altri veicoli del gruppo FCA con motore 1.3.

Fiat era l’unico produttore che ancora insisteva per utilizzare questa tecnologia. Altre case automobilistiche, come Chevrolet (Easytronic), Volkswagen (I-Motion) e Renault (Easy’R), hanno da tempo interrotto questo tipo di trasmissione. Al momento l’unica opzione per avere una Fiat Cronos automatica è quella di optare per il motore 1.8 associato al cambio automatico a sei marce (AISIN).

