225 Citroën Ami-100% ëlectric nella rete di Barid Al Maghrib

Barid Al Maghrib sta passando alla mobilità elettrica al 100%. A questo proposito, l’istituto postale ha stipulato un accordo con il gruppo PSA per sviluppare una versione adattata di 225 Citroën Ami-100% ëlectric per la sua rete di distribuzione di pacchi postali. Questa partnership è stata ratificata alla presenza di Moulay Hafid Elalamy, Ministro dell’Industria, Commercio, Green e Digital Economy. Intervenendo in questa direzione, il ministro sottolinea che “questo accordo riflette la politica del governo che fa degli appalti pubblici una leva per lo sviluppo degli ecosistemi industriali, creando posti di lavoro e sviluppando le esportazioni”.

Ha aggiunto che “Citroën Ami-100% ëlectric è un primo passo nel settore della mobilità elettrica urbana in Marocco. Ami fa parte della visione del Regno di sviluppo di un’industria ad alto valore aggiunto guidata dal principio dello sviluppo sostenibile ”. Dal lato PSA, Samir Cherfan, Vicepresidente esecutivo del Gruppo per la regione Medio Oriente / Africa, indica che essendo il “frutto della collaborazione tra i team centrali e marocchini del Gruppo PSA per la progettazione, l’ingegneria, negli acquisti e nella produzione, Citroën Ami è un’altra pietra nella costruzione del Groupe PSA nel Regno e nella regione del Medio Oriente / Africa ”.

Il gruppo Barid Al Maghrib, da parte sua, è lieto di questo accordo. A tal fine, Ahmed Amin Benjelloun Touimi, il suo CEO del Gruppo, afferma che con questa prima operazione innovativa metterà in servizio 225 unità elettriche appositamente progettate per la distribuzione di posta e pacchi in agglomerati urbani in Marocco.

Il Gruppo Barid Al Maghrib è impegnato, come parte del suo piano di sviluppo sostenibile, a realizzare le sue ambizioni in termini di riduzione della sua impronta ambientale per una mobilità pulita e sostenibile. Citroën propone con Ami un innovativo oggetto di mobilità urbana accessibile a tutti.

