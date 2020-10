Il Governo Conte, con una serie di norme confuse disordinate e contraddittorie, sovrapposte malamente alle norme Ue, ha disposto la proroga delle revisioni auto. Occhio: scadenza revisione marzo 2020, ora arrivano le batoste. Il 1° novembre scade la proroga. Se sei in regola, bene. Se lo non sei paghi.

Scadenza revisione marzo 2020: multicina piccolina

C’è la multa di € 173 per assenza della revisione. Le Forze dell’ordine ti fermano sul posto. Oppure, di rado, autovelox, varchi elettronici, telecamere al semaforo, se individueranno qualcuno che rispettivamente va troppo veloce, entra nelle Ztl, passa col rosso, potranno far arrivare una comunicazione al proprietario della macchina. Se questi non dimostra la revisione, multa di € 173 (circolare del ministero dell’Interno 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020).

Incidente senza revisione: sono guai per la vita intera

La multina piccolina non fa paura. Non svolge la funzione deterrente. Senza revisione, se l’auto causa un incidente sono guai: per il titolare del mezzo, c’è la rivalsa. La compagnia assicuratrice paga i danni, poi si fa dare tutti i soldi dal cliente. Con indennizzi da milioni di euro, paga tutto l’automobilista. Che non può dire né di non saperlo né che pensava a una proroga infinita.

Sentiamo anche Biserni (Asaps): in questo periodo in cui torna l’emergenza sanitaria, non bisogna dimenticare le varie scadenze che riguardano i documenti di guida e i veicoli in circolazione nel nostro Paese. E serve fare molta informazione anche per le normative europee che sono subentrate, per non incappare in sanzioni amministrative pecuniarie e nel fermo del veicolo fino alla nuova revisione.

Considerato che ormai gli organi di polizia stradale tramite app e banche-dati ministeriali, con l’aiuto di telecamere a lettura targhe, intercettano i veicoli sprovvisti di regolare revisione. Infine vanno ricordati i pericoli sulla strada di veicoli non revisionati correttamente.

