Senza revisione auto dopo la pandemia: multa e rivalsa

La prima revisione auto periodica obbligatoria deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Ma, per la pandemia di coronavirus, il Governo ha cambiato le regole: si può non fare la revisione, quindi liberi tutti, nessuna multa. Ma attenzione: la pacchia sta per finire. E quando sarà finita, chi viaggerà senza revisione subirà delle batoste. Vediamo quali.

Senza revisione auto: situazione ora

Ora, per i veicoli immatricolati in Italia, per effetto del coordinamento della norma italiana con quella europea, ecco i 3 punti.

Se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale; Revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020)? Possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020; Con la revisione che scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia.

Senza revisione auto dopo la pandemia: cosa accadrà

Occhio a quando le cose torneranno normali: la prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione; poi ogni 2 anni. Nessuna sospensione, zero proroghe. Chi non ha soldi per fare la revisione, o chi per pigrizia o per disinformazione non effettua la revisione, subisce due conseguenze.