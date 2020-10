Una Ferrari F430 Spider con cambio manuale messa all’asta in USA

Una Ferrari F430 Spider con motore V8 e cambio manuale è stata messa all’asta a Mount Crawford in Virginia. Il sito Bring A Trailer rivela che questo esemplare di F430 è stato registrato per la prima volta nel Maryland ed è stato acquisito nell’agosto 2019 dal venditore. Viene venduto con tanto di manuali di fabbrica, kit di attrezzi, gonfiatore per pneumatici, copertura per auto, e registri di servizio. Ha percorso solo 20.921 km.

L’esterno è dipinto in Rosso Corsa e la Ferrari F430 Spider in questione dispone di un set di ruote a razze doppie da 19 pollici montate con pneumatici Bridgestone. Ha anche i freni in fibra di carbonio opzionali e il venditore ha messo inoltre in evidenza anche che il liquido dei freni è stato cambiato a settembre 2020 e i sensori TPMS sono stati sostituiti a gennaio 2019.

All’interno, l’auto ha sedili regolabili elettricamente in stile Daytona rivestiti in pelle marrone chiaro e strisce nere con loghi Ferrari in rilievo sui poggiatesta. C’è anche un cruscotto in pelle nera con accenti in fibra di carbonio, il famoso cambio manuale Ferrari, il climatizzatore automatico e un sistema audio Bose premium.

