Nuovo Opel Mokka sarà mostrato in anteprima al MIMO 2020

Il 29 ottobre sarà un giorno molto importante in quanto partirà ufficialmente la prima edizione del Milano Monza Open-Air Motor Show. Fra le tante case automobilistiche presenti all’evento ci sarà anche Opel che mostrerà in anteprima in Piazza Duomo a Milano il nuovo Opel Mokka.

L’importante rassegna italiana sarà focalizzata sulla nuova mobilità elettrificata e permetterà al pubblico di vedere da vicino i nuovi modelli elettrici e ibridi plug-in del marchio di PSA. Oltre a presentare in anteprima il Mokka di ultima generazione, saranno svelati anche la nuova Opel Corsa-e (con la possibilità di effettuare anche un test drive) e il Grandland X ibrido plug-in.

Nuovo Opel Mokka: il SUV sarà mostrato al Milano Monza Open-Air Motor Show 2020

Il nuovo Opel Mokka è un veicolo molto importante per la casa automobilistica tedesca in quanto è il primo modello a disporre del nuovo frontale Vizor. La stessa cosa vale per il nuovo emblema del fulmine Opel Blitz e per il nome del modello disposto centralmente sul retro.

Il nuovo Mokka è anche la prima Opel dotata del Pure Panel e di un abitacolo completamente digitalizzato, oltre alla prima ad essere disponibile fin dall’inizio delle vendite con trazione elettrica e motori endotermici efficienti.

Parlando della Corsa-e, si propone sul mercato come la versione completamente elettrica della sesta generazione della Corsa. Il marchio tedesco ha reso più efficiente, più avanzata e più dinamica la nuova generazione.

Oltre a questo, è stato ridotto il peso, l’aerodinamica è stata migliorata e inoltre è equipaggiata con nuovi motori avanzati. La versione al 100% elettrica, a detta di Opel, propone una grande autonomia e delle ottime prestazioni senza produrre emissioni.

L’Opel Grandland X PHEV, invece, riesce a percorrere fino a 57 km a emissioni zero. In aggiunta, il marchio di PSA propone due versioni: una a trazione anteriore e una integrale con un secondo motore elettrico montato sul retro per una potenza complessiva di 300 CV e 520 nm di coppia massima.

