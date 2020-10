Peugeot e-208 eletta Best Electric Car 2020 da Autocar

La Peugeot e-208 è stata eletta la migliore auto elettrica 2020 della Gran Bretagna (Best Electric Car) da Autocar, dimostrando come gli utenti possono adattarsi alle vetture elettriche in futuro in maniera molto semplice.

Mentre altri produttori di EV stanno lanciando sul mercato dei modelli più costosi, la casa automobilistica francese ha pensato di realizzare una berlina da 4 metri ben posizionata sul mercato come le versioni con motore endotermico che riesce a garantire un’autonomia di 350 km.

Peugeot e-208: è la migliore auto elettrica del 2020 della Gran Bretagna secondo Autocar

La e-208 è dotata di una carreggiata leggermente più ampia rispetto alle sorelle e dei passaruota con estensioni. L’abitacolo è caratterizzato da funzionalità premium come ad esempio il sistema di infotainment i-Cockpit sviluppato da Peugeot. Le prestazioni sono molto buone e inoltre supporta la ricarica rapida fino a 100 kW aggiungendo l’apposito optional dal costo di soli 300 sterline (330 euro). Questa permette di ricaricare la Peugeot e-208 dallo 0% all’80% in soli 30 minuti.

Secondo Autocar, l’auto propone delle sospensioni davvero morbide le quali rendono molto piacevole la guida su strada, garantita anche dal motore elettrico che non produce alcun rumore. Nonostante i 300 kg di peso in più rispetto alla 208 standard, la e-208 riesce comunque ad essere stabile, sicura e facile da gestire in situazioni difficili. Anche il prezzo è molto competitivo.

Autocar spiega che la Peugeot e-208 è la migliore auto elettrica in vendita oggi nel mercato britannico perché già la 208 standard è un modello molto apprezzato. Si tratta di una vettura dall’aspetto elegante e dalla guida raffinata a cui si aggiunge la possibilità di scegliere una variante con motore elettrico che produce zero emissioni.

