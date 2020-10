Nuova Alfa Romeo Giulia GTA: ecco quanto costerà in UK

La nuova Alfa Romeo Giulia GTA sarà una delle berline sportive più costose in vendita quando arriverà presto nel Regno Unito. Questa auto è sicuramente un’alternativa pronta per la pista alla prossima BMW M3 Competition, Mercedes-AMG C63S e Jaguar Project 8. La vettura del Biscione è più leggera, più potente e molto più costosa della Giulia standard.

Ecco quanto costerà nel Regno Unito la nuova Alfa Romeo Giulia GTA versione estrema della berlina del Biscione

Alfa Romeo Giulia GTA non è ancora in vendita nel Regno Unito, ma quando lo sarà costerà poco più di £ 161.000 con finitura GTA e poco più di £ 165.500 con specifiche GTAm. Quest’ultima dispone di un roll bar al posto dei sedili posteriori e una serie di sedili avvolgenti più bassi, più leggeri e più solidi con imbracature da corsa invece delle cinture di sicurezza e un peso globale che è di circa 100 kg inferiore a quelli della Giulia normale.

I clienti inglesi al momento non possono ancora acquistare la loro Alfa Romeo Giulia GTA, ma secondo indiscrezioni i registri degli ordini in UK apriranno prima della fine del 2020. Sono tanti i fan del Biscione pronti ad acquistare la berlina nel Regno Unito non appena sarà possibile ordinarla.

