Mopar presenta il nuovo controller del freno del rimorchio per Jeep Gladiator

Mopar, il marchio di parti, ricambi e assistenza clienti di FCA, migliora l’esperienza di traino di Jeep Gladiator con il rilascio di un nuovo controller del freno del rimorchio. Il nuovo controller del freno del rimorchio Mopar darà ai proprietari di Gladiator la capacità di attivare i freni elettronici su rimorchi adeguatamente attrezzati. Indipendentemente dai freni del pickup, il controllo aggiuntivo del freno del rimorchio consente una maggiore potenza di arresto quando necessario, ad esempio sui pendii in discesa, contribuendo a ridurre al minimo l’usura sia del rimorchio che del veicolo.

La quantità di forza frenante sul rimorchio può essere personalizzata in base ai requisiti di carico. “In Mopar, continuiamo ad espandere il nostro portafoglio Jeep completo, che include oltre 500 parti e accessori di qualità testata e supportati in fabbrica”, ha dichiarato Mark Bosanac, Head of Mopar Service, Parts and Customer Care, FCA – North America. “Il nostro nuovo controller del freno del rimorchio migliora l’efficienza frenante di Jeep Gladiator e massimizza la sicurezza durante il traino.” Il nuovo controller del freno del rimorchio è facilmente integrato nel quadro strumenti di Jeep Gladiator ‘.

Installato davanti alla leva del cambio, il pomello rotondo del controller offre un aspetto coerente con gli interni del veicolo. Il nuovo controller può anche essere adattato alle Jeep Gladiator già in circolazione. Disponibile per l’acquisto come parte autonoma negli Stati Uniti e in Canada, il nuovo controller del freno del rimorchio Mopar ha un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di $ 299. La copertura della garanzia standard Mopar supportata dalla fabbrica include due anni / miglia illimitate dalla data di acquisto o fino al resto della garanzia del veicolo nuovo di tre anni / 36.000 miglia.

