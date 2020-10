Mopar offrirà più di 100 accessori per il pick-up Ram 1500 TRX

Il nuovissimo Ram 1500 TRX da 720 cavalli è sicuramente la stella nel segmento dei pickup. Sulla strada o nel deserto, il nuovissimo modelo di Ram è progettato e costruito bullone per bullone per superare in modo significativo ogni pickup di produzione sul pianeta. Con oltre 100 parti e accessori di qualità testati e progettati in fabbrica, Mopar è pronta a portare il Ram 1500 TRX a un nuovo livello di capacità estreme.

“Il nuovissimo Ram 1500 TRX è il pick-up di produzione fuoristrada più estremo del pianeta”, ha affermato Mark Bosanac , Head of Mopar Service , Parts and Customer Care per FCA – Nord America . “Con un catalogo completo di oltre 100 parti e accessori Mopar di qualità testati e progettati in fabbrica, i clienti di Ram 1500 TRX possono migliorare ulteriormente il loro camion per affrontare le condizioni più difficili”.

Di seguito sono elencati i componenti e gli accessori Mopar ad alte prestazioni disponibili per il nuovissimo Ram 1500 TRX 2021 (con numero di parte Mopar e MSRP):

RamBar (82215959AC | $ 1,195 ): aggiungendo un design robusto e sportivo aumentando la versatilità del Ram 1500 TRX, la barra degli accessori RamBar si monta facilmente sul pianale del veicolo utilizzando le tasche dei picchetti e include i fermi per lo stoccaggio nel letto. Il robusto design tubolare presenta una finitura nero opaco con rivestimento a polvere ed è progettato specificamente per funzionare con le luci a LED da 5 pollici per fuoristrada Mopar.

Luci a LED fuoristrada (82215274AC | $ 595 ): disponibili per il montaggio sulla parte superiore del RamBar, un set di luci fuoristrada a LED da 5 pollici, ciascuna brillante a 4.800 lumen, fornisce una luce eccezionalmente brillante e completamente illuminante per la guida fuoristrada. L’alloggiamento in alluminio pressofuso garantisce una corretta dissipazione del calore e una lunga durata. Sono inclusi anche due copri luci con il logo Mopar, un cablaggio e un interruttore.

Supporto per ruota di scorta montato sul letto (82216108AA | $ 995 ): prodotto con acciaio di grosso spessore e struttura tubolare saldata ad alta resistenza, il supporto per ruota di scorta montato sul letto presenta uno strato di base di protezione dalla corrosione, un E-coat verniciato e un finitura a polvere nera per una maggiore durata. Il portapacchi completamente integrato tiene saldamente fino a una ruota / ruota di scorta da 37 pollici in condizioni fuoristrada estreme e può essere rimosso facilmente se il cliente ha bisogno di utilizzare il pianale completo del camion per scopi di utilità standard.

Rotaie da roccia fuoristrada (82216078AB | $ 1,195 ): progettate per soddisfare i rigorosi requisiti di protezione, carico e durata sia su strada che fuoristrada, le sezioni di rotaia in alluminio sono fissate mediante staffe in acciaio ad alta resistenza. Un rivestimento in polvere nera fornisce protezione dalla corrosione e si fonde perfettamente con l’estetica del veicolo, consentendo un facile ingresso e uscita sui gradini integrati.

Pedane fuoristrada (82215508AC | $ 995 ): realizzate in alluminio pressofuso leggero con un robusto rivestimento antiscivolo e un rivestimento antiscivolo, le pedane perfettamente abbinate si adattano perfettamente al veicolo senza necessità di perforazione.

Gradino del letto (82216278AC | $ 395): adatto al carico fino a 350 libbre, il gradino del letto è dotato di un braccio articolato che si abbassa per un facile accesso al pianale del pickup e si ritrae in una posizione riposta con una leggera spinta.

Sponde del letto con ancoraggi regolabili (82215285AB | $ 250 ): realizzate in alluminio anodizzato, le sponde del letto si attaccano alle pareti interne del pianale del veicolo e sono dotate di bitte regolabili che scorrono lungo il sistema di binari per fissare carichi di varie dimensioni. I binari possono ospitare cassette degli attrezzi scorrevoli, barre di utilità sportive e un divisorio del pianale di carico (tutti venduti separatamente).

Anelli ruota compatibili con Beadlock (P5160250AA | $ 205 ): realizzati in robusto alluminio forgiato con finitura argento, l’anello ruota beadlock blocca il tallone esterno del pneumatico al cerchio della ruota compatibile con beadlock opzionale, consentendo la massima trazione quando sono necessarie pressioni di pneumatico inferiori durante il fuoristrada.

Tappetini per tutte le stagioni (82216412AA | $ 165 ): progettati con un approccio a secchio per fornire una copertura completa del tappeto nei pozzetti dei piedi, i tappetini neri sono realizzati in gomma resistente e presentano un logo Ram rosso. Sono inclusi due tappetini anteriori e un corridore della seconda fila ad incastro che si disconnette per una facile rimozione.

A differenza di qualsiasi altra offerta aftermarket, le parti e gli accessori Mopar sono coperti da una garanzia di fabbrica completa. I prodotti Mopar per il nuovissimo Ram 1500 TRX 2021 sono creati in stretta collaborazione con il marchio Ram Truck, i team di ingegneri e di progettazione dei prodotti per lo sviluppo, i test e la convalida. Standard rigorosi e dati esclusivi di fabbrica – informazioni non disponibili per l’aftermarket – vengono utilizzati per integrare perfettamente parti e accessori Mopar per fornire vestibilità, finitura e qualità adeguate fino al colore, alla grana e all’aspetto di ogni prodotto.

Per il 2021, il portafoglio di prodotti Mopar per il nuovissimo Ram 1500 TRX include più di 100 parti e accessori di qualità testata e progettati in fabbrica, provenienti dagli oltre 600 prodotti Mopar disponibili nell’intera gamma del marchio Ram Truck 2021.

