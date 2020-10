AAMP Global lancia un sistema di infotainment potenziato per Jeep

AAMP Global ha lanciato un kit per Jeep Wrangler JL e Gladiator JT completamente integrato per il suo sistema di infotainment Stinger HEIGH10 con il suo noto marchio di integrazione radio PAC. Il kit consente ai conducenti di aggiornare la radio presenti nelle loro Jeep Wrangler JL (2018-2020) o Gladiator JT (2020) con un sistema multimediale touchscreen da 10 pollici chiamato HEIGH10 di Stinger Electronics. È dotato di tutti i componenti necessari per sostituire la radio di fabbrica pur mantenendo un bellissimo aspetto rifinito di radio da incasso.

AAMP Global ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare questo prodotto davvero unico nel suo genere nel mercato della tecnologia dei veicoli. I proprietari di Jeep hanno bisogno di tutte le possibili funzionalità di sicurezza e di infotainment per i loro diversi stili di vita e di guida. Questo kit completamente integrato consente ai conducenti di Jeep Wrangler JL e Gladiator JT di aggiornare la loro radio di fabbrica per aggiungere le caratteristiche desiderate come importanti dati fuoristrada, consentendo loro opzioni personalizzabili che nessun altro sistema sul mercato offre “.

Con il kit, i conducenti godono dei vantaggi di mantenere le loro caratteristiche di fabbrica aggiungendo ancora più funzionalità aggiornate. Gli utenti possono accedere alle funzioni implementate in fabbrica (se in dotazione) utilizzando il loro sistema multimediale HEIGH10.

