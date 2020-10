Jeep Grand Wagoneer: ecco perchè non è stato realizzato con i pannelli in legno

Il rinato Jeep Grand Wagoneer ha fatto il suo debutto come concept vicino alla produzione senza i pannelli di legno che caratterizzavano i suoi predecessori. Mentre alcuni sono rimasti sorpresi da questa omissione, il designer principale dell’azienda ha detto che è intenzionale, e ha aggiunto che il suo team ha deciso di evitare di avventurarsi nel territorio retrò all’inizio della fase di progettazione.

“In realtà avevamo alcuni temi che emulavano l’ultima versione, del 1991. Ma era troppo retrò. Siamo scesi rapidamente da quel carrozzone”, ha detto a Gear Patrol il capo del design di Fiat-Chrysler Automobiles ( FCA ) Ralph Gilles.

Piuttosto che rilasciare una versione 2020 del SUV lanciato nel novembre 1962, Jeep ha portato il primo Grand Wagoneer del 21 ° secolo in una direzione completamente moderna. Il suo design corpulento è caratterizzato da un’estremità anteriore alta con una riproduzione sottile della griglia a sette slot dell’azienda e una silhouette squadrata accentuata da un tetto nero. Gilles lo descrisse come “impenetrabile, quasi come una fortezza in un certo senso”. Ha individuato la parte posteriore come la sua parte preferita del design.

Sebbene sia ufficialmente solo un concetto, il Grand Wagoneer non dovrebbe cambiare in modo significativo mentre passa a un modello di produzione. I recenti scatti spia confermano che ciò che abbiamo visto a settembre 2020 è molto vicino a quello che otterremo quando il trasportatore familiare basato su Ram 1500 arriverà negli showroom per l’anno modello 2022, almeno per quanto riguarda l’esterno. Non abbiamo ancora intravisto gli interni della versione di produzione.

“So che subirò molte critiche per non aver pensato a versioni con il legno sui lati”, ha ammesso Gilles. Ha aggiunto che un mockup con i pannelli di legno era stato inserito nel suo studio ma dopo poco è stato eliminato. Sembra che lo stile del vecchio modello con il lato in legno non sia nemmeno un’opzione, ma l’aftermarket interverrà senza dubbio per riempire il vuoto.

