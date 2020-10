Jeep Wrangler: questo esemplare con Hemi V8 costa 99.000 dollari

Sappiamo che Jeep sta lavorando su una versione con motore V8 dell’iconica Jeep Wrangler che dovrebbe arrivare sul mercato americano entro la fine di quest’anno. Tuttavia, se non si vuole attendere troppo è possibile optare per questo esemplare del 2014 equipaggiato con un motore Hemi.

Questa Wrangler personalizzata è stata costruita da Starwood per mostrarla all’evento SEMA Show 2014. Sotto il cofano troviamo un Hemi V8 392 da 7 litri modificato. Anche se la descrizione dell’annuncio di vendita non riporta i numeri di potenza e coppia, sappiamo che il prestante propulsore è stato abbinato a un compressore Whipple da 2.9 litri con sistema di alimentazione che riesce a supportare fino a 1200 CV.

Jeep Wrangler: uno speciale esemplare con Hemi V8 è in cerca di una nuova casa

La speciale Jeep Wrangler ha ricevuto altre modifiche, fra cui la carrozzeria che è stata trasformata in quella di un pick-up. Troviamo anche un rivestimento in rosso personalizzato e un cassone rivestito in legno con binari in alluminio.

Starwood si è concentrata molto nell’implementare diverse caratteristiche orientate all’off-road. Ad esempio, la Wrangler è dotata di un verricello Warn da 5443 kg, un set di pneumatici Mud da 37″, dei cerchi Forgiato da 22″ verniciati a polvere con finitura Monaco Copper e altro ancora. Troviamo inoltre delle luci a LED, una barra luminosa da 127 cm montata sul tetto e vari LED implementati nell’abitacolo e nel cassone.

Questa speciale Jeep Wrangler 2014 con Hemi V8 sovralimentato è disponibile attualmente su eBay ad un prezzo di 99.000 dollari (83.917 euro).

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI