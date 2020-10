Opel Corsa si trasforma in un crossover in questi render

La maggior parte delle persone tendono ad associare i crossover ai SUV (e viceversa) ma in realtà ci sono alcune differenze sotto la carrozzeria. I crossover utilizzano tipicamente delle piattaforme per auto e la trazione integrale mentre gli Sport Utility Vehicle si basano su pianali body-on-frame e hanno la trazione 4WD part-time.

Per fare subito un esempio, la Jeep Compass è un crossover mentre la Wrangler è un SUV vero e proprio. Visto che si è registrata una domanda sempre più crescente per i crossover, molte case automobilistiche stanno portando sul mercato dei nuovi modelli per soddisfare le richieste dei consumatori.

Opel Corsa: ecco la versione Cross secondo un artista

Al contrario, ci sono alcuni produttori di auto che non hanno ancora seguito questa tendenza. Un esempio fra tutti è Opel. Il famoso artista brasiliano Kleber Silva, già conosciuto precedentemente per i suoi progetti digitali, ha immaginato in alcuni render come potrebbe essere la versione crossover della Corsa, soprannominandola Opel Corsa Cross.

In base a quanto rivelato dalle immagini, il veicolo vanta un rivestimento in plastica intorno alla carrozzeria e varie finiture satinate sui paraurti anteriore e posteriore. Dai render possiamo apprezzare anche l’altezza da terra maggiore rispetto a quella del modello standard.

Tuttavia, questo veicolo potrebbe avere difficoltà nel posizionarsi nella gamma del marchio tedesco in quanto c’è già il Crossland, che tra l’altro recentemente ha ottenuto un restyling. Oltre a questo, ci sono le altre offerte di PSA come ad esempio la Citroën C3 Aircross, la DS 3 Crossback oppure la Peugeot 2008.

