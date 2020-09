Peugeot 2008: cresce la domanda del crossover in Europa

Dagli ultimi dati di vendita possiamo comprendere chiaramente che SUV e crossover sono attualmente i veicoli più apprezzati dagli automobilisti di tutto il mondo. Addirittura, queste due categorie di veicoli hanno raggiunto un picco della richiesta durante la pandemia.

Ad esempio, PSA ha registrato un aumento della domanda del suo Peugeot 2008 di seconda generazione che viene costruito nello stabilimento di Vigo (in Spagna). Questo modello viene offerto sia con motori endotermici che in versione completamente elettrica.

Peugeot 2008: PSA aggiunge un quarto turno nello stabilimento di Vigo in cui viene prodotto il crossover

In seguito all’aumento della richiesta, il gruppo francese ha dovuto aggiungere un quarto turno alla linea di assemblaggio dell’impianto spagnolo, il che significa che le due linee lavoreranno entrambe per la prima volta in quattro turni, secondo quanto affermato da Autonews Europe.

Non meno di 600 dipendenti in più sono stati assunti per questo turno, portando il totale a 7500 lavoratori presenti nel sito di Vigo. Questo stabilimento di PSA ha aperto le sue porte nel 1958 e attualmente ha la capacità di produrre circa 420.000 veicoli all’anno.

Il nuovo turno aumenterà la produzione del fine settimana a 2400 esemplari ma soltanto metà saranno del Peugeot 2008. Questo crossover compatto ha già dimostrato di riuscire a portare numeri importanti in quanto soltanto a luglio sono state vendute 19.773 unità.

Basata sulla piattaforma CMP del gruppo francese, la seconda generazione del 2008 è disponibile con una gamma completa di motori a benzina, diesel ed elettrici. Ad esempio, il Peugeot e-2008 a zero emissioni è equipaggiato da un motore elettrico da 136 CV abbinato a un pacco batterie da 50 kWh.