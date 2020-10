Citroën C3 Aircross: debutta la nuova gamma Smart Diversity

Dopo aver lanciato la versione Rip Curl, Citroën ha annunciato nelle scorse ore per il mercato italiano la nuova Citroën C3 Aircross Smart Diversity.

Disponibile al prezzo di partenza di 19.400 euro, questa versione porta con sé una ricca dotazione di serie che include fari a LED, climatizzatore manuale, presa di ricarica posteriore da 12V, sistema Connected Radio DAB con comandi al volante, display touch da 7 pollici, impianto audio composto da sei altoparlanti e cerchi 3D da 16″. Questo è per quanto riguarda l’allestimento base Live.

Citroën C3 Aircross: disponibile in Italia la nuova gamma Smart Diversity

Un gradino sopra abbiamo la versione Feel che aggiunge fari fendinebbia, alzacristalli elettrici su tutte e quattro i lati, specchietti retrovisori esterni con chiusura elettrica e sensori di parcheggio posteriori. Disponibile anche l’allestimento Shine il quale aggiunge solo il bracciolo anteriore.

Infine, la Citroën C3 Aircross Smart Diversity viene venduta anche con il nuovo allestimento Shine Pack che aggiunge sistema Keyless, pacchetto City Plus con telecamera posteriore e sensori di parcheggio anteriori, cerchi in lega diamantati da 17″, sedile passeggero ripiegabile a tavolino, sedili posteriori scorrevoli e specchietto retrovisore interno elettrocromatico.

Arrivando alle motorizzazioni, la versione Smart Diversity è disponibile sia con motori benzina che diesel. In particolare, è possibile optare per il PureTech da 1.2 litri con potenza di 110 CV o 130 CV oppure per il BlueHDi da 1.5 litri da 100 CV o 120 CV. Da precisare che le versioni più potenti della Citroën C3 Aircross Smart Diversity sono abbinate esclusivamente a un cambio automatico a 6 rapporti.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI