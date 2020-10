Nuova Citroën C3 ora ordinabile in Italia da 14.100 euro

Presentata all’inizio di febbraio, la nuova Citroën C3 è disponibile da oggi in Italia. La vettura si contraddistingue dagli altri veicoli presenti sul mercato per la personalità colorata e il comfort unico. Sulla parte frontale troviamo la nuova firma del brand francese ispirata a quella delle ultime concept car e nuovi proiettori a LED.

È possibile personalizzare l’auto in base alle proprie preferenze con 97 combinazioni esterne, tre decorazioni inedite per il tetto, due nuovi cerchi, tre ambienti interni (due dei quali completamente nuovi) e un nuovo design per gli Airbump. All’interno troviamo i nuovi sedili Advanced Comfort, oltre a 12 tecnologie e servizi connessi.

Nuova Citroën C3: annunciato il prezzo di partenza della vettura riservato al mercato italiano

La nuova C3 è disponibile per i privati in tre allestimenti chiamati Live, Feel e Shine che possono essere a loro volta arricchiti con i Feel Pack e Shine Pack. Oltre a questo, abbiamo la versione speciale C Series con personalizzazione specifica nella colorazione Deep Red e numerosi equipaggiamenti al servizio del comfort e della sicurezza.

Per i professionisti, invece, la casa automobilistica francese propone la versione Van a due posti con motore diesel 100 S&S e quella Business Combi a quattro posti con propulsore BlueHDi 100 S&S.

La nuova C3 parte da 14.100 euro e propone di serie proiettori a LED, impianto audio digitale radio MP3 DAB con comandi al volante e quattro altoparlanti, calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, regolatore e limitatore di velocità, riconoscimento dei limiti di velocità e tanto altro ancora.

La versione Feel aggiunge climatizzazione, retrovisori regolabili elettricamente, luci diurne a LED e modanature del sottoscocca nere. Il Feel Pack aggiunge climatizzatore automatico, cerchi da 16″, fari fendinebbia e così via.

Per quanto riguarda l’allestimento Shine, abbiamo in più cerchi in lega Matrix da 16″, sensori di parcheggio posteriori, tetto Onyx Black e tergicristallo automatico con sensore pioggia. Lo Shine Pack aggiunge telecamera posteriore, cerchi in lega da 17″, vetri posteriori oscurati, alzacristalli posteriori elettrici e Pack Navigation DAB.

Tante tecnologie a bordo e tre motorizzazioni

Secondo quanto affermato dal brand francese, la nuova Citroën C3 è equipaggiata con tecnologie al passo coi tempi perché propone 12 funzioni di assistenza molto utili durante la guida giornaliera.

Esempi sono i sensori di parcheggio anteriori, l’Active Safety Brake, il Driver Attention Alert, il monitoraggio dell’angolo cieco, il riconoscimento dei limiti di velocità, la telecamera posteriore e molto altro ancora. La nuova vettura risulta particolarmente agile grazie al suo diametro di sterzata di 10,7 metri e per il suo corpo lungo 3,99 metri.

Arrivando alle motorizzazioni, abbiamo due propulsori a benzina e uno diesel: PureTech da 83 CV e 110 CV con cambio manuale, PureTech da 110 CV con trasmissione automatica a 6 rapporti e BlueHDi da 100 CV con cambio manuale a 6 marce.

