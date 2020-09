Jeep Wagoneer 2022: alcuni prototipi in test avvistati per strada

Negli ultimi mesi abbiamo visto diversi prototipi completamente camuffati dei nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Inizialmente, le auto di prova venivano testate utilizzando il telaio del Ram 1500 mentre successivamente dei corpi più vicini alla versione di produzione.

Nelle scorse ore, i fotografi di Mopar Insiders hanno catturato alcuni nuovi prototipi del Jeep Wagoneer 2022 con un corpo dotato di alcune parti prese dal 1500 e altre provenienti dall’ultima generazione della Jeep Grand Cherokee.

Nuovo Jeep Wagoneer: continuano i test su strada del nuovo SUV

Ora che la casa automobilistica americana ha presentato al pubblico la versione concept del Grand Wagoneer, i tester ora stanno mettendo alla prova il Jeep Wagoneer nella sua forma di pre-produzione finale. Due dei nuovi prototipi del Wagoneer sono stati avvistati a St. Louis e Tulsa, in Oklahoma. Pare che il team fosse in viaggio verso il campo di prova di FCA presente a Yukka, in Arizona.

I modelli di produzione presentano alcune caratteristiche del concept. Ad esempio, possiamo vedere le luci angolari poste davanti alle ruote anteriori mentre ci sono delle nuove luci di marcia diurna simili a quelle presenti sulla Cherokee. I cerchi da 24″ sono stati sostituiti da ciò che sembrano essere cerchi in alluminio a sei doppie razze da 22″.

Per quanto riguarda la parte frontale, pare che gran parte del design del concept sia stato trasferito sul modello di produzione con quasi nessuna variazione. Lo stile del posteriore sembra essere caratterizzato in gran parte dallo stesso design del modello concettuale, con luci posteriori che corrono per tutta la lunghezza del retro del veicolo.

Possiamo notare anche la stessa antenna a pinna di squalo del Ram 1500, situata nella sezione centrale posteriore del tetto del nuovo Jeep Wagoneer. A differenza del modello concettuale, al momento non ci sono ancora informazioni riguardanti le motorizzazioni e i recenti prototipi avvistati non propongono nessuna indicazione che si trattino di modelli ibridi plug-in.

Alcune fonti sostengono che la gamma di motori potrebbe essere costituita dal Pentastar V6 da 3.6 litri e dall’Hemi V8 da 5.7 litri con tecnologia eTorque. Tuttavia, non ci aspettiamo una versione diesel con propulsore EcoDiesel in quanto FCA si sta allontanando sempre più dal gasolio.

