Domani conosceremo il nuovo Ram 700

Dall’inizio dell’anno, quando ha iniziato a crescere l’attesa per la nuova generazione della Fiat Strada, ne abbiamo seguito da vicino lo sviluppo, che nonostante il noto ritardo dovuto alla pandemia, è stato finalmente lanciato in Brasile ad aprile. E ora, la sua versione RAM per paesi come la Colombia verrà lanciata domani, come annunciato sul canale YouTube del marchio in Cile. La nuova RAM 700 dunque si prepara al debutto.

Le modifiche estetiche tra la Fiat Strada del 2021 e la RAM 700 del 2021 non dovrebbero essere significative e come abbiamo visto con i render presentati a metà aprile , si concentrerebbero principalmente su una griglia diversa che la faccia somigliare un po’ alle vere RAM americane, forse la marcatura sul portellone e alcuni dettagli all’interno.

Sia la Strada che la RAM 700 saranno prodotte nello stesso stabilimento di Betim e quindi i motori della nuova RAM dovrebbero essere gli stessi della Fiat: il 1.4 Fire da 88 cavalli e il 1.3 Firefly da 101 cavalli, tutti con cambio manuale a cinque marce. Il primo sarebbe per le versioni SLT e Big Horn, e il secondo per la versione top, chiamata Laramie. Domani dunque conosceremo ogni dettaglio sul nuovo modello destinato ad essere commercializzato in Messico, Colombia, Cile e altri importanti mercati latino americani.

Ti potrebbe interessare: Ram presenta il nuovo Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI