Ram presenta il nuovo Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition

Ram oggi commemora l’apice del lusso sudoccidentale presentando il nuovo pickup Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition. Questo nuovo modello si unisce alla gamma e innalza di nuovo il punto di riferimento mondiale per i pick-up di lusso.

“Il nuovo Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition è upickupcamion, con la combinazione definitiva di capacità, lusso e raffinatezza”, ha affermato Mike Koval Jr. , Head di Ram Brand. “Gli acquirenti si aspettano di vedere e sentire i materiali di altissima qualità, e la Limited Longhorn 10th Anniversary Edition è un altro esempio di come forniamo i pickup più lussuosi del settore”.

Realizzata con materiali di prima qualità, la Limited Longhorn 10th Anniversary Edition porta caratteristiche iconiche e spunti di design visti per la prima volta nei modelli Laramie Longhorn. Altri materiali autentici e di alta qualità includono gli elementi in legno, metallo e pelle che si combinano per offrire un livello di lusso visto solo in un camion Ram.

I modelli Ram 1500 Limited Longhorn sono caratterizzati esternamente da una griglia a lamelle cromata e da una testata che circonda le lampade a LED premium con Adaptive Front-lighting System (AFS). Paraurti cromati, ganci di traino e gradini laterali (optional elettrici) sono di serie. Un badge per portellone Limited Longhorn 10th Anniversary Edition, portellone multifunzione e nuovi cerchi da 20 pollici sono offerti con una varietà di finiture.

Anche gli interni di Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition rappresentano un top nella gamma light-duty che vanta già l’apice del lusso e della raffinatezza. Cruscotto rivestito in pelle esclusivo del segmento, nuovi rivestimenti delle portiere in pelle scamosciata e inserti dei sedili imbottiti in pelle con dettaglio in filigrana laser evidenziano uno stile sud-occidentale.

Altri dettagli unici, come il colore degli interni Mountain Brown con accenti di grafite liquida in alluminio metallo martellato, grafica e stemma del cluster 10th Anniversary Edition, un cappuccio centrale del cambio in nero lucido con strisce argento, kit pedali in metallo e un badge antico in zinco spazzolato a filo con il coperchio della console, conferisce alla Limited Longhorn 10th Anniversary Edition un aspetto e una sensazione di alta qualità e ben realizzati.

La Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition 2021 è disponibile con il motore HEMI V-8 da 5,7 litri o il motore EcoDiesel da 3,0 litri. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) di Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition parte da $ 56,870 , più $ 1,695 di destinazione. I nuovi modelli 2021 Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition sono ora in vendita.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler: parzialmente archiviata la causa contro i motori di Ram 2500 e 3500

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI