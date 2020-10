Se sei innamorato delle auto, se vuoi sentirti pilota in ogni momento, la soluzione possono essere le scarpe racing per tutti i giorni. Si chiamano Jerez e Zandvoort, come due circuiti leggendari, i nuovi modelli iconici della collezione AI di Sparco Fashion. Con tacco rialzato delle scarpe da ginnastica, ispirate alle migliori scarpe da pilota. Non sappiamo se siano comode o no, visto che non le abbiamo mai provate. Ma paiono sfiziose a vederle in foto.

Scarpe racing per tutti i giorni: 69 euro

Sono modelli di ispirazione racing: la calzata è aderente o conoda. Si consiglia di prendere la taglia suggerita dal sito del Produttore. Ma chi è Sparco? Fondata nel 1977 con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei piloti producendo materiali ad alte prestazioni, la società di Volpiano (Torino) non ha mai tradito la sua missione. A 69 euro, incluse spese di spedizione.

Evoluzione dal 2013 di Sparco

Dal 2013 Sparco è entrato nel mercato della moda e dello stile creando, insieme a IDT , il marchio Sparco Fashion: una collezione esclusiva di calzature e accessori dedicata agli appassionati di sport motoristici. Che hanno così la possibilità di affermare ogni giorno il loro “racing style”.

E se non ti va bene la scarpa?

Un conto è vedere le cose, un conto è provarle. Entro 14 giorni dalla data di ricezione del prodotto, per darlo indietro, inserisci il numero e l’indirizzo email dell’ordine nei campi sottostanti e clicca “Avvia richiesta di rimborso”. Accedi al modulo e seleziona il prodotto da rendere. Entro 14 giorni dalla consegna del prodotto reso come indicato, il Produttore garantisce il rimborso.

