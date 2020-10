Mercato auto in Argentina: le vendite sono aumentate del 16% a settembre

Le case automobilistiche che vendono in Argentina sono già riuscite ad invertire a settembre le perdite generate dal coronavirus nei mesi precedenti. Secondo i dati condivisi da ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores), in 22 giorni di attività le fabbriche presenti nel paese hanno prodotto 32.149 veicoli durante l’intero mese scorso.

Ciò rappresenta una crescita del 24,4% rispetto ad agosto e del 16,1% rispetto allo stesso mese del 2019. Nei primi nove mesi del 2020, però, il risultato resta purtroppo negativo con 165.739 esemplari prodotti, il 31,3% in meno rispetto al periodo gennaio-settembre dello scorso anno.

Mercato auto in Argentina: gli stabilimenti hanno prodotto oltre 32.000 vetture a settembre

Le esportazioni sono aumentate rispetto ad agosto a 17.903 veicoli (+31,6%). Tuttavia, rispetto a settembre 2019, si è registrato un calo del 17%. Le 94.343 unità prodotte in Argentina ed esportate nei primi nove mesi del 2020 rappresentano un calo del 43,9% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il Brasile rimane la destinazione principale delle auto prodotte in Argentina, con una quota del 66,2% di auto e veicoli commerciali leggeri. Nel commercio all’ingrosso sono stati fatturati 35.065 veicoli ai concessionari argentini, un incremento del 23,7% rispetto ad agosto e del 30,5% rispetto a settembre dello scorso anno. Nel cumulativo dell’anno, i concessionari hanno ricevuto 209.044 veicoli, in calo del 28,2% rispetto a gennaio-settembre 2019.

Oltre ad essersi posizionata al primo posto in Brasile grazie al nuovo Strada, Fiat è riuscita a raggiungere il primato anche in Argentina grazie alla Fiat Cronos che è stata l’auto più venduta nel paese a settembre con 2357 unità, occupando una quota totale del mercato del 7,2%.

Le immatricolazioni della vettura hanno beneficiato di un aumento del 50% nei giorni di produzione a settembre e del 30% del numero di unità assemblate nello stabilimento di Córdoba dove FCA produce il suo unico modello in Argentina.

