Mopar offre suggerimenti e offerte speciali per il mese della cura dell’auto

Ottobre è il mese per la cura dell’auto. Mopar, il marchio di assistenza, ricambi e assistenza clienti di FCA, aiuta i clienti a prepararsi per le mutevoli condizioni meteorologiche e di guida con servizi e prodotti supportati dalla fabbrica. “Con la stagione di guida a basse temperature che si avvicina rapidamente, la manutenzione preventiva del veicolo è fondamentale”, ha affermato Mark Bosanac, Head of Mopar Service , Parts and Customer Care, FCA – North America.

“Con i tecnici certificati Mopar e un vasto portafoglio di ricambi e servizi forniti dalla fabbrica, le nostre concessionarie sono un punto di riferimento per i conducenti che cercano la tranquillità prima di partire per l’inverno”. Di seguito sono riportati promemoria e offerte speciali di Mopar:

1. Manutenzione durante l’uso raro del veicolo: per i veicoli usati raramente durante questo periodo, i clienti devono fare riferimento alle informazioni sulla conservazione del veicolo nel manuale del proprietario. Le seguenti pratiche consigliate aiuteranno a mantenere la salute di un veicolo durante l’uso poco frequente / parcheggio a lungo termine:

Per aiutare a mantenere la durata della batteria e mantenere i fluidi del motore in buone condizioni operative, i veicoli devono essere avviati almeno una volta alla settimana e rimanere al minimo in parcheggio per 15-20 minuti con tutti gli accessori spenti. Una pratica ancora migliore è guidare il veicolo per 15-20 minuti una volta alla settimana, se possibile.

Per aiutare a prevenire forature sui pneumatici, guidare il veicolo per 15-20 minuti almeno una volta alla settimana. Se il veicolo non può essere guidato, gonfiare i pneumatici a 7,5 psi in più rispetto alla pressione consigliata per periodi di inattività più lunghi

Per ridurre la ruggine del rotore del freno, guidare il veicolo per 15-20 minuti almeno una volta alla settimana.

2. Pneumatici: niente è più importante per la durata del battistrada del pneumatico di un corretto gonfiaggio. Controlli costanti della pressione dei pneumatici mantengono le prestazioni dei pneumatici al loro meglio. Vedere le pressioni consigliate indicate sull’adesivo della portiera lato guida. Ispezionare i pneumatici per usura irregolare e lacerazione per determinare se è necessaria una rotazione del pneumatico.

3. Olio: l’ olio motore è la linfa vitale di un veicolo, il cambio dell’olio agli intervalli consigliati prolunga la durata del motore e aiuta a prevenire riparazioni importanti durante qualsiasi stagione.

Il servizio Mopar Express Lane, disponibile presso la maggior parte delle concessionarie FCA, offre rapidi cambi d’olio eseguiti da tecnici certificati. Ogni cambio dell’olio Mopar Express Lane include un’ispezione complementare a 35 punti di componenti critici, tra cui batteria, fluidi, filtri, freni, cinghie, tubi flessibili, fari e fanali posteriori. Negli Stati Uniti sono aperti più di 1.000 centri di assistenza Mopar Express Lane Per individuare una vicina Mopar Express Lane, visitare www.mopar.com

4. Batteria: il caldo estivo può danneggiare la durata della batteria e causare guasti in inverno; l’autunno è il momento ideale per controllare una batteria e sostituirla se necessario.

5. Freni: il traffico cittadino, il traino e la guida aggressiva possono ridurre la durata dei freni. Per evitare riparazioni costose, ispezionare pastiglie, rotori, tamburi, pinze e altro hardware.

6. Spazzole dei tergicristalli: strisce visibili o rumori striduli indicano che le spazzole dei tergicristalli devono essere sostituite. Verificare lo stato di usura, comprese crepe o spaccature, per garantire la massima visibilità. Le spazzole tergicristallo Mopar superano le tradizionali spazzole in condizioni di pioggia, neve e ghiaccio con meno “vibrazioni”.

7. Interni del veicolo: i tappetini di qualità contengono tutto ciò che viene tracciato, lasciato cadere o versato all’interno di un veicolo. I tappetini Mopar resistenti e facili da pulire per tutte le stagioni sono costruiti utilizzando dati proprietari di primo equipaggiamento non disponibili per l’aftermarket e sono dotati di canali di drenaggio profondi e pareti laterali rigide per contenere fango, neve e altri sversamenti.

