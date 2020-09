Mopar lancia la prima garanzia di fabbrica di 10 anni per i proprietari di veicoli FCA

Con una mossa senza precedenti per il Medio Oriente e il Levante, Mopar Middle East, fornitore ufficiale di ricambi, servizi e assistenza post-vendita per Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ha annunciato incredibili garanzie di fabbrica estese fino a 10 anni per FCA clienti in tutto il Medio Oriente attraverso il suo programma Mopar Vehicle Protection (MVP).

Mopar offre ora l’impressionante nuova gamma di opzioni di estensione della garanzia MaxCare ai proprietari di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram, con scelte che vanno da generose garanzie a copertura totale di 6 e 7 anni fino a una rivoluzionaria garanzia limitata di 10 anni con supporto in fabbrica garanzia unica nel suo genere per la regione. Le garanzie estese MaxCare promettono di aumentare il valore residuo dei veicoli, oltre a fornire maggiore tranquillità ai proprietari di FCA.

Mopar è l’unico fornitore di contratti di assistenza supportato da FCA e premiato in tutti i concessionari Chrysler, Dodge, Jeep e Ram in tutto il mondo, che offre ai proprietari di FCA la certezza che il loro veicolo viene riparato da tecnici formati in fabbrica che utilizzano parti Mopar certificate.

Commentando il lancio, Maher Abdalla, Director, Mopar Service, Parts, Customer Care and Supply Chain presso FCA Middle East, ha dichiarato: “Il lancio delle MaxCare Extended Warranties di Mopar Vehicle Protection sottolinea l’impegno di FCA Middle East a fornire la migliore esperienza di proprietà in assoluto possibile per i clienti Chrysler, Dodge, Jeep e Ram in tutto il Medio Oriente e le regioni del Levante. La fiducia che abbiamo nella qualità dei nostri prodotti è ciò che ci consente di supportarli con garanzie fino a un decennio! ”

Le seguenti nuove opzioni di garanzia estesa MaxCare vengono lanciate da Mopar Vehicle Protection:

10 anni / 200.000 km (limitato)

7 anni / 200.000 km

7 anni / 150.000 km

6 anni / 150.000 km

Per gli appassionati delle prestazioni delle muscle car, ci sono anche buone notizie da FCA, con l’introduzione di piani SRT e Hellcat dedicati di assistenza e manutenzione per i proprietari di queste macchine ad alte prestazioni.

