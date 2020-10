Tesla Model 3 batte Dodge Charger nei costi operativi come auto della polizia

Tesla Model 3 batte nettamente Dodge Charger come auto della polizia per quanto concerne i costi. Ciò è emerso quando il capo della polizia di Bargersville, che ha spinto per elettrificare la sua flotta, ha condiviso i costi operativi di 1 anno di utilizzo della berlina elettrica come auto della polizia. L’anno scorso, abbiamo riferito che il dipartimento di polizia di Bargersville in Indiana, aveva deciso di aggiornare la propria flotta introducendo alcune unità di Tesla Model 3.

Il capo della polizia di Bargersville Todd Bertram ha commentato all’epoca: “Due cose importanti a cui abbiamo pensato quando abbiamo deciso acquistare queste nuove auto erano ovviamente il costo e le prestazioni. Molte volte, quando si acquista un’auto con un costo abbordabile, si sacrificano le prestazioni. Con Tesla, le prestazioni sono migliori delle auto che stiamo guidando attualmente. È incredibile, è fluida, è potente, si comporta sempre alla grande.”

Le unità di Tesla Model 3 hanno sostituito i Dodge Charger in dotazione della polizia americana. Per quanto riguarda i costi, Tesla ha dimostrato di avere un vantaggio significativo rispetto ai rivali con motore a combustione. La versione Model 3 Standard Range Plus che la polizia ha acquistato è un po’ più costosa del Dodge Charger, ma ci si aspetta un risparmio di carburante di circa $ 6.000 all’anno, il che significa che il Model 3 si ripagherà da sola nel corso della sua vita.

In genere la polizia in USA mantiene i suoi veicoli per sei anni e dunque è stato calcolato che con la Tesla Model 3 i dipartimenti di polizia risparmieranno circa $ 20.000 per auto rispetto ad utilizzare una Dodge Charger. Questo dato comprende non solo il risparmio di carburante, ma anche notevoli risparmi di manutenzione che sono previsti con le auto elettriche.

Ci si aspetta che i veicoli elettrici si ripaghino da soli in circa due anni. A questo punto, sempre più dipartimenti di polizia stanno iniziando a considerare Tesla Model 3 come una vera opzione come nuovo veicolo di pattuglia.

