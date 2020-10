Questi sono i veicoli elettrici più popolari in ogni paese del mondo

Una infografica prodotta da Nationwide Vehicle Contracts utilizzando i database di ricerca di Google da oltre 150 paesi in tutto il mondo ci dà un’idea abbastanza chiara di quali veicoli elettrici sono più ricercati dagli utenti di Internet in ogni paese. Ciò non significa che il modello goda di dati di vendita migliori in quei mercati, ma solo che gli utenti di questi paesi hanno inserito il nome del modello più volte nel motore di ricerca di Google.

Tra i numerosi modelli che possiamo trovare in questo studio, ce n’è uno che è incoronato come il vincitore assoluto, la Tesla Model 3, che ha più di tre volte più ricerche del secondo modello in elenco, la Nissan Leaf. L’elenco ci offre un’immagine abbastanza chiara dell’interesse generato da alcuni modelli a scapito di altri, con il catalogo del produttore californiano che occupa le prime posizioni dell’elenco, che riflette la media delle ricerche mensili degli ultimi 3 anni.

Oltre ai veicoli elettrici che ci aspettavamo di trovare in un elenco di questo tipo, possiamo anche vedere la popolaritò di alcuni modelli ibridi come la BMW i8 e la Toyota Prius, che sembrano essere più apprezzati in alcuni mercati rispetto alle loro controparti alimentate esclusivamente da batterie. Se il modello giapponese è il più popolare in alcuni mercati, come l’Argentina o il Cile, possiamo vedere come la spettacolare BMW i8 sia la preferita di un buon numero di paesi, che curiosamente disegna una diagonale ben visibile sulla mappa. Ebbene, dal Brasile alla Russia passando per quasi tutta l’Africa e il Medio Oriente, il veicolo dell’azienda di Monaco è il re assoluto delle ricerche su Google.

