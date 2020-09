Auto elettriche: boom di vendite registrato anche in Irlanda

In Irlanda, come molti altri paesi dell’Unione Europea, si sta vivendo un vero e proprio boom de veicoli elettrici. In particolare, agosto si è chiuso con 522 immatricolazioni di auto elettriche mentre nel periodo gennaio-agosto si sono registrate 5127 unità vendute. La percentuale di EV presenti nel mercato irlandese è passata all’11% ad agosto e al 6,5% da inizio anno.

Nonostante l’espansione rapida dei modelli ibridi plug-in, i veicoli completamente elettrici detengono ancora la maggioranza. L’Irlanda è uno di quei pochi mercati in cui la Nissan Leaf riesce ancora ad essere la più venduta.

Auto elettriche: anche l’Irlanda è fra i paesi europei in cui si iniziano ad apprezzare maggiormente gli EV

Basti pensare che da inizio anno sono state registrate 551 immatricolazioni dell’auto elettrica giapponese ed è riuscita a posizionarsi al di sopra della Tesla Model 3 che ha registrato 490.

Tuttavia, resta in dubbio il continuo predominio della Leaf entro la fine del 2020 perché altre vetture come la Kia Niro PHEV (445 esemplari venduti) e la Hyundai Kona Electric (433) non sono molto lontane.

Un altro dato interessante che emerge sempre in Irlanda è che la Renault Zoe si è piazzata in 10ª posizione con sole 192 unità vendute. Parliamo dell’auto elettrica più venduta in Europa in questo momento.

