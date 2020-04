Fiat Mobi ora disponibile senza motore Firefly e solo in due versioni

Fiat ha deciso di rivedere la gamma 2020 della sua Fiat Mobi venduta in Brasile. In particolare, ora la vettura può essere acquistata soltanto nelle versioni Easy e Like con prezzi di partenza rispettivi di 34.990 R$ (6150 euro) e 41.190 R$ (7.239 euro).

Ciò significa che la Mobi non è più disponibile nelle varianti Easy Comfort, Way e Drive, equipaggiate con il motore Firefly 1.0 a tre cilindri e sei valvole che sviluppa fino a 77 CV ed abbinato al cambio automatico GSR-Comfort.

Fiat Mobi: la gamma 2020 ora è costituita solo nelle varianti Easy e Like

Ora, la Fiat Mobi 2020 può essere comperata solo con il vecchio propulsore Fire 1.0 a quattro cilindri e otto valvole che sviluppa 73 CV per la versione benzina e 75 CV per quella ad etanolo.

La variante Easy permette di aggiungere il kit Funcional il quale porta alcuni equipaggiamenti come ad esempio gli alzacristalli anteriori elettrici e l’impianto audio composto da quattro altoparlanti e due tweeter al prezzo di 2240 R$ (393 euro). Per quanto riguarda la Fiat Mobi Like, questa viene fornita di serie con aria condizionata e idroguida e inoltre è possibile aggiungere il kit Visibilidade dal costo di 620 R$ (108 euro).

Disponibile anche il kit Comfort dal prezzo di 680 R$ (119 euro) che aggiunge le maniglie delle portiere e le calotte degli specchietti retrovisori esterni dello stesso colore della carrozzeria, cinture di sicurezza regolabili in altezza, fendinebbia e apertura interna del vano bagagli e della porta del serbatoio carburante.

Sempre per la Mobi Like è acquistabile il kit Connect al prezzo di 1620 R$ (284 euro) il quale aggiunge il sistema di infotainment Uconnect con Bluetooth e USB e volante multifunzione. Il kit Personalização Cross, invece, propone tetto e calotte degli specchietti retrovisori esterni in colore nero, striscia nera sul cofano motore, strisce sui lati e paraurti anteriore neri e coprimozzi scuri al prezzo di 990 R$ (174 euro).

Con questi equipaggiamenti, la compatta raggiunge il prezzo massimo di 45.800 R$ (8.050 euro), con la possibilità di sceglierla nelle colorazioni bianca e rossa.