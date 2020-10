I proprietari di Dodge Demon portano FCA in tribunale per un difetto di design

Depositata presso la Corte distrettuale orientale della California, una causa collettiva contro FCA US LLC. Alcuni proprietari sostengono che la propria Dodge Demon presenta un difetto di design. Fiat Chrysler ha affrontato il problema della scheggiatura della vernice con un bollettino di assistenza tecnica, inserendo un inserto ridisegnato che si è rivelato altrettanto difettoso dell’originale. I proprietari dei Dodge Demon che hanno pubblicato le foto del danno sul forum di Hellcate, affermano che FCA nega le richieste di garanzia per le riparazioni della vernice.

Il colpevole del problema sarebbe “un inserto fragile che si espande e si contrae quando il veicolo viene utilizzato, provocando un cedimento, una deformazione, un rigonfiamento e una vibrazione”. Come conseguenza dell’espansione e della contrazione dell’inserto, i proprietari hanno riferito di “deformazioni dell’inserto e delle strisce, crepe, scheggiature e ruggine nella vernice originale di fabbrica“. Dato che Dodge ha offerto tre anni o 36.000 miglia di garanzia limitata a ogni singolo cliente Demon, è giunto il momento per la casa automobilistica di sistemare le cose.

Non costerebbe molto dato che sono stati prodotti solo 3.300 esemplari. 300 di loro sono finiti in Canada mentre i restanti 3.000 sono stati venduti negli Stati Uniti. Ricordiamo che le ultime unità di Dodge Demon hanno lasciato la catena di montaggio a Brampton nel maggio 2018. Vedremo dunque come si evolverà la situazione.

Ti potrebbe interessare: Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody raggiunge i 280 km/h in autostrada | Video

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI