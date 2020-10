Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody raggiunge i 280 km/h in autostrada | Video

La Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody può essere considerata un modello interrmedio nella gamma della prestante muscle car. Questo perché la vettura si posiziona sotto i modelli con motore V6 e sopra la performante Challenger SRT Hellcat.

Un nuovo video pubblicato su YouTube da Shmee150 si concentra su un esemplare della Scat Pack Widebody. L’auto riesce a sviluppare una potenza di 493 CV provenienti da un motore Hemi V8 aspirato da 6.4 litri che è comunque performante ma non si posiziona al pari del sovralimentato da 6.2 litri.

Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody: Shmee150 mette alla prova le prestazioni della muscle car americana

La Challenger R/T Scat Pack Widebody è in grado di accelerare da 0 a 96 km/h in meno di 4 secondi e, sfruttando l’intera potenza, riesce a raggiungere una velocità massima di 280 km/h.

Quest’ultima viene confermata nel filmato di Shmee150 che ha avuto la possibilità di testare la muscle car senza limitazioni sull’autostrada tedesca. Per meno di 40.000 euro (34.128 euro) è possibile portarsi a casa la versione standard della Scat Pack. Tuttavia, il modello Widebody utilizzato dal famoso youtuber parte da 45.999 dollari (39.246 euro).

Per scoprire le prestazioni complete proposte dalla Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

